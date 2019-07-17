Благоустройство набережной Ини в Новосибирске вынесли на обсуждение

В Новосибирске началось общественное обсуждение проекта благоустройства набережной реки Иня. Оно продлится неделю, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Территория набережной в Первомайском районе ограничена железнодорожным мостом, ул. Заречной, Марата 2-я и Каховской. Ее площадь составляет 12 га.

Концепцию в прошлом году разработали в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна. Авторы дизайн-проекта - концепт-мастерская «Готика» и архитектурная мастерская «383».

Здесь предполагается создать природно-краеведческий объект «ПаркИня» с «моделированием ландшафтов Салаирско-Кузнецкой ландшафтной области». В числе указанных в концепции объектов видовая площадка, водный сад, археологический парк, пикник-зона, гребной канал и др.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам голосования в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» набережная Ини стала победителем среди объектов в Первомайском районе. Ее благоустройство намечено на 2021 год.

Фото: муниципальный портал Новосибирска