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Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

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Новосибирск
13:17 17 Июля 2019
кредиты, россия, долги
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 С начала года объём банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, пишут «Известия».

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23%. Таким образом, 75% активного населения страны имеют кредитные обязательства.

Около 7 млн человек вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. Почти у 2,5 млн клиентов банков после выплаты кредитов остаётся сумма, близкая к прожиточному минимуму.

Отмечается, что среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, требуется почти 11 ежемесячных зарплат. 

Фото из www.twitter.com  

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