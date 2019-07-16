В России появится госстандарт на фотосессии для новорожденных

Он начнет действовать в 2020 году, пишут сегодня «Известия».

Согласно новым правилам, заказчиками могут выступать только родители или законные представители новорожденного. Фотографировать младенца можно будет только в присутствии родителей и с учетом чувствительности к свету и шуму.

Фотограф, работающий с новорожденными, должен быть совершеннолетним и иметь медицинскую книжку, не страдать «социально опасными заболеваниями», не иметь судимости и вредных привычек.

В ГОСТе также прописаны требования к фотостудиям.

Фото с сайта фирмы Canon