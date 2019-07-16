Алтайское плато Укок нанесли на интерактивную карту

Новосибирская компания «Дата Ист» опубликовала интерактивную карту плато Укок. Это место в Республике Алтай становится все более популярным у туристов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На карту плато нанесены вершины и названия гор, перевалы, термальные источники. Интерактивная карта позволяет определить местоположение, выбрать маршрут и двигаться по нему. Туристы могут воспользоваться ею в полевых условиях.

Плато Укок находится на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии. Это часть природного объекта «Золотые горы Алтая», внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В научном мире Укок известен археологическими находками. В 1993 году в одном из курганов была обнаружена «алтайская принцесса» - мумия знатной женщины V-III век до н. э.

Ранее «Дата Ист» выпустила цифровые карты туристического района «Поднебесные зубья» на границе Кемеровской области и Республики Хакасии, природного парка «Ергаки» и заповедника «Столбы» в Красноярском крае.