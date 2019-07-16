Вадим Дуда: Не должно быть войны между бумажными и электронными книгами

Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/ne-dolzhno-byt-nikakoy-svyashchennoy-voyny-mezhdu-bumazhnymi-i-elektronnymi-knigami/ рассказал о перспективах развития «Ленинки», бумажных и электронных книгах и др,, сообщает корр. www.sibnovosti.ru/

Меньше года прошло с того момента, как Вы возглавили легендарную «Ленинку». Безусловно, рано подводить итоги, но что на сегодняшний день Вы считаете своим главным достижением?

Спасибо, что сегодня не подводим окончательные итоги, все это только начало. И, действительно, почти год…кажется, что время прошло очень быстро. Давайте попытаемся определить несколько важных достижений. Это очень полезный вопрос даже для меня.

Я думаю, нашим важным достижением стало то, что «Ленинка» вернула себе функцию заботы о региональных муниципальных библиотеках, а также получила статус координатора национальных проектов, который подразумевает обновление сети муниципальных библиотек в регионах Сибири. Я считаю, что это большое достижение и очень светлое, хорошее дело для всех нас.

А вторым достижением я бы назвал, несмотря на тяжелейшую экономику в нашей стране и отрасли, то, что нам удалось повысить заработную плату сотрудникам. По итогам 2018 года заработная плата выросла на 20, чуть больше, процентов. Мы искренне считаем, что забота о людях, о сотрудниках библиотеки должна быть таким же приоритетом, как и забота о высоких государственных интересах.

Третьим я бы назвал то, что, как и в любой большой организации, существует много дел, которые находятся в спящем состоянии. За 9 месяцев нам удалось несколько таких дел перевести из «спящего» состояния в очень «активное». Это такие важные дела, как забота о безопасности, о противопожарной безопасности и многих других внутренних делах. И это только начало.

Что у Вас в ближайшей перспективе, чем будете заниматься?

Я уже упоминал о том, что мы стали координаторами национального проекта. Эта инициатива министерства, а именно личная - министра Владимира Ростиславовича Мединского. Это очень хорошее дело, в результате за 6 лет появятся 660 абсолютно новых модернизированных библиотек, которые будут, поверьте, далеки от привычных нам стереотипов: скучных, запыленных книжных полок. Это будут очень живые библиотеки, интеллектуальные центры, площадки диалога местного сообщества и власти. Мы верим, что это достойный вклад в будущее нашей страны.

Как раз мой следующий вопрос об этом (Вы его немного предугадали). Во времена молодости моих родителей они рассказывали, что в библиотеку ходили не только читать, но еще и общаться, знакомиться, даже искали там достойных женихов и невест, всегда было в библиотеках многолюдно. Сегодня в эпоху гаджетов нужна ли кому-то старая, добрая бумажная книга? Кто и зачем сегодня приходит в библиотеку?

Наша беседа получается очень интерактивной – Вы тоже предугадали часть моего ответа. Я считаю, что у библиотеки много функций, и это не только выдача бумажных книг. Отвечу Вам, немного упрощая: бумажная книга, безусловно, важна потому, что в эпоху интернета мы должны понимать, в чем разница между книгой и строкой выдачи в «Яндекс» или «Гугл», или в каком-то другом поисковике.

За книгой всегда стоит редакция и профессиональный коллектив. Мы можем быть уверены в том, что это правильный язык, правильные факты, все это проверено, достоверно, этой информации следует доверять, а вот что попадает в первую строку выдачи, мы не всегда знаем. Одна из функций библиотеки всегда была и будет - обеспечивать доступ к проверенной информации, проверенным знаниям.

Я думаю, что в эпоху такого роста интернета, в эпоху доступности технологий для издания своих трудов, книг, записок, конечно же, роль библиотеки должна усиливаться, как фильтр доступа к проверенному контенту.

Давайте вернемся к Вашим замечаниям о том, что в эпоху Ваших родителей, нас и нашего поколения библиотека действительно была гораздо больше, чем просто точка выдачи книг. В библиотеках происходило очень много всего интересного, я думаю, в этом и есть наше будущее.

Мы не должны ограничиваться просто выдачей книг, мы должны стать площадкой живого общения. Слишком много времени мы проводим в гаджетах, в социальных сетях, при этом редко встречаемся вживую. Библиотека – эта очень хорошая площадка для того, чтобы заполнить этот пробел, это место живого общения.

Вы сами, помимо каких-либо рабочих документов, читаете ли что-либо? Бумажная эта книга или все-таки электронная? Когда у Вас и Вашей семьи есть время для чтения? И есть ли книга, которую Вы перечитывали несколько раз?

Таких книг много, давайте начнем с того – читаю ли я? Да, я читаю достаточно много. Я очень люблю книгу, и книгу в традиционном бумажном виде. Это не значит, что я противник электронных изданий, но считаю, когда ты открываешь хорошо напечатанную книгу - получаешь массу удовольствия не только от текста и глубоких мыслей, но и от физической сущности: от хорошей бумаги, хорошей печати. Это большое удовольствие, книга должна оставаться, в том числе и в бумажном виде. Если нужно получить удовольствие - то это бумажная книга.

Но при этом, если мне нужно достаточно быстро получить доступ к какой-то информации, освежить статистические показатели или получить короткую справку, то почему бы и нет, электронная книга — это очень удобно: есть поиск, есть возможность поставить закладки. Считаю, что не должно быть никакой «священной» войны между бумажными и электронными книгами, у каждой есть своя ниша и свои пользователи.

Что касается кипы документов - да, к сожалению, приходится ежедневно обращаться с большим объемов документов, на каждой из них написано, что сделать это нужно очень срочно, прямо сейчас. Но всегда нужно оставлять время для чтения, потому что иначе не будет возможности учиться, возможности развиваться. Я считаю это одной из ключевых задач современного человека.

Мы не должны дать потоку информации унести себя. Поэтому я читаю много хороших книг, мне очень нравится и классика, к которой нужно возвращаться время от времени, и, конечно же, появляется очень много «свежих», интересных, замечательных авторов.

Последнее, что прочитали? Или любимая книга, которую Вы перечитываете?

Как ни странно, мне на глаза недавно попалась книга достаточно известного автора Станислава Лема, которая называется «Магелланово облако». Я перечитал и нашел очень точное описание того, что сейчас происходит в библиотеках – конфликты между бумажными книгами и электронными носителями, и фактически футуристическое описание будущей глобальной электронной библиотеки.

Насколько сегодня велик фонд Российской государственной библиотеки? За счет чего он пополняется? Где найти столько места и как нужно хранить редкий фолиант?

Я думаю, мы совершенно спокойно можем использовать превосходную степень, этот фонд не великий, а величайший! Если говорить о цифрах, то это около 47 миллионов документов. Чтобы мы понимали объем, давайте представим здание нашего основного книгохранилища. Если Вы едете по Большому каменному мосту в сторону центра, то Вы его увидите достаточно с большого расстояния. Это здание 19 ярусов - оно достаточно большое, но это всего лишь 25-27 миллионов документов! Это величайшее собрание документов, одна из величайших библиотек в мире.

С этим связаны небольшие сложности, потому что Россия очень непростая страна в смысле климата, у нас бывает минус 35 и 0-ая влажность, а бывает и плюс 35, и влажность до 100%, поэтому обеспечение сохранности такого великого фонда — это отдельная и очень непростая забота. У «Ленинки» достаточно давно назрела серьезная необходимость в строительстве новых помещений и зданий. Эта наша большая забота, мы этим занимаемся.

Предыдущее Ваше место работы: «Библиотека иностранной литературы». Влияет ли это каким-то образом сейчас на вашу деятельность в «Ленинке», и как часто сюда заглядывают иностранцы?

Конечно, это влияет. Я, пользуясь случаем, хотел бы признаться в любви к коллективу «Иностранки» и сказать «спасибо» за все, что вы делали, это было замечательно время. Тот опыт, который мы наработали, он очень полезен. Это, прежде всего, опыт международного общения, создания международных центров, участие в крупных мероприятиях. Я до сих пор являюсь главой международной секции «Российской библиотечной ассоциации» - это очень ответственно и почетно. У нас есть много достижений, которыми мы можем гордиться, и нужно научиться их доносить и до международного сообщества, Россия впереди во многих аспектах и в этом, непростом, библиотечном деле. Нам есть чем гордиться. Опыт «Иностранки», конечно же, не может быть просто перенесен. Нельзя просто так взять и сделать кальку с того, что было в «Иностранке», и то же самое сделать в «Ленинке». Но, тем не менее, опыт обслуживания, который мы с таким трудом вырабатывали в «Иностранке», я думаю, очень будет востребован и здесь. Иностранцев не так много, как хотелось бы. Я считаю, что «Ленинка» достойна гораздо большего потока исследователей, для них мы будем создавать специальные сервисы и возможности. Не секрет, что пока мы в основном удобны для русскоязычной аудитории.

Когда Вы путешествуете, находите ли время для того, чтобы заглянуть в библиотеки других стран? Как там все организовано? Пытаетесь ли Вы перенять международный опыт? И может ли он пригодиться, в частности, здесь, в «Ленинке»?

Уверен, что перенимать опыт очень полезно. Очень полезная история - изучать чужой опыт, потому что нет ничего дороже и важнее предположений, гипотез и проверки на практике. Вы знаете, этот этап бывает очень дорогой, и им нужно пользоваться. По возможности, я стараюсь заходить в библиотеке везде, где я бываю, иногда это выглядит очень странно. Например, есть такое интересное место для горнолыжников - Шамани. Я оказался там достаточно случайно, там я был два дня зимой вместе со своими товарищами, там мы зашли в библиотеку посмотреть, как там все живет. И оказалось, что там очень много людей, среди них местные жители и те, кто приезжают на неделю или на две. Библиотека – это живое место.

Признаетесь, кто Вы? Или «инкогнито» все оглядываете?

Мы можем сказать совершенно уверенно, что научились несильно отличаться от средней массы европейских людей, многие достаточно хорошо знают иностранные языки, общаются достаточно спокойно. Мы перестали этого бояться, как это было в начале 90-х, поэтому не спрашивают. А если и спрашивают, то мы с гордостью говорим, что мы из России.

Гордитесь своей страной?

Да, я испытываю гордость!