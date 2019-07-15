Россиянам могут добавить дополнительный выходной

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит предложение о введении дополнительного оплачиваемого выходного дня для прохождения ежегодной диспансеризации, пишет «РГ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, право на дополнительный выходной могут получить россияне в возрасте от 40 лет.

В начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 млн граждан.