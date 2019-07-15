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Россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов

Главная Общество
Новосибирск
12:25 15 Июля 2019
финансы, магазины, деньги, торговля
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Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

По его словам, жители России смогут воспользоваться данной услугой только при совершении некой покупки.

Сейчас такая возможность действует в тестовом режиме у отдельных банков и ритейлеров в малонаселенных пунктах. В ЦБ поддерживают масштабирование эксперимента.

В Х5 Retail Group сказали «Известиям», что в этом году в магазинах «Пятерочка» проведут эксперимент с выдачей наличных при совершении покупки.

Эксперты отмечают, что для ритейлеров это может быть выгодно, поскольку так они окупят расходы на эквайринг и привлекут дополнительный трафик.

Фото с сайта ok.ru

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