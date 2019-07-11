Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований успешного запуска экспедиции «Чандраян-2»

Международная медиасеть TV BRICS пожелала Индийской организации космических исследований (ISRO) успешной отправки к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2», запланированной на грядущее воскресенье, 14 июля 2019 года. Спускаемый аппарат «Викрам», названный в честь отца-основателя космической программы, доктора Викрама Сарабхаи, будет отправлен на спутник Земли вместе с небольшим самоходным аппаратом, который продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности.

Наряду с СССР, США и Китаем, Индия входит в небольшое число стран, которые запускали искусственные объекты на Луну: государство развивает собственную космическую программу с 1947 года. Проект «Чандраян-2» является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом «Чандраян-1», который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. Изначально задумывалось, что новая миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.

TV BRICS искренне желает Индийской организации космических исследований благополучного старта и хода важнейшей не только для Индии, но и для всего человечества экспедиции, а также поздравляет коллег, партнеров и весь индийский народ с крупнейшим событием международного масштаба.

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