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Новосибирский зоопарк выбрал место для африканских животных

Главная Общество
Новосибирск
20:00 11 Июля 2019
зоопарк, строительство, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В следующем году МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» планирует приступить к строительству комплекса для африканских животных. Его проектирование предполагается завершить в этом году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уже сформированы оба здания. Одно будет для жирафов и птиц - порядка 1,5 тыс. кв. м, с подвальным помещением, где будут ночные животные. Второй павильон - тоже порядка 1,5 тыс. кв. м - для антилоп и зебр, в подвальном помещении будут содержаться мелкие животные», - сказал сегодня на пресс-конференции директор зоопарка Андрей Шило.

Проект оценивается в 500-700 млн руб. В настоящее время, несмотря на огромное разнообразие обитателей новосибирского зоопарка (11 тыс. животных более 770 видов), здесь пока нет ряда «культовых» африканских зверей - жирафов, зебр, бегемотов. Павильон будет построен на участке у моста через реку Ельцовка-2.

«Команде архитекторов и строителей еще предстоит проработать детали, но уже понятно, что новый павильон будет самым высоким сооружением в Новосибирском зоопарке и одним из самых технически сложных», - говорится в сообщении МУПа.

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