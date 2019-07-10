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Рекорд по этнограффити и самый большой пряник: TV BRICS покажет зрителям атмосферу фестиваля «Русское поле»

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Новосибирск
21:12 10 Июля 2019
брикс, фестиваль, москва, телевидение
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Восьмой Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» с размахом пройдет 20 июля 2019 года на территории Московского Государственного Объединенного Музея-заповедника «Коломенское» при поддержке Международной медиасети TV BRICS.

Более 3 тысяч участников из 60 регионов страны соберутся на крупнейшем празднике народного творчества и старинных традиций. В Год театра организаторы сделали акцент на театрализованных представлениях и подготовили масштабную развлекательно-образовательную программу: мастера-ремесленники представят свои изделия, туроператоры познакомят с интересными этномаршрутами России, гости смогут поучиться у гончаров и кузнецов и поучаствовать в древнерусских играх. 

На одной из десяти площадок фестиваля, «Поляне сказок», весь день будут показывать яркие постановки по мотивам народных притч. Посетители также увидят «Сказочную карту России», встретятся с волшебными героями из регионов и хорошо знакомыми с детства народными игрушками.   На «Ярмарочной площади» можно окунуться в атмосферу народной ярмарки, а на «Музыкальном подворье» мастера народного промысла представят традиционные инструменты: свирели, сопилки, рожки, кирилловскую гармонь, гусли и балалайки, здесь же выступят духовые оркестры.

Попробовать кухню народов России можно в зоне Сытного двора, где расскажут о русском гостеприимстве, а гостей научат выпекать хлеб.

По традиции на фестивале «Русское поле» установят множество рекордов: всех гостей приглашают принять участие в создании самого большого этнограффити. Еще одним рекордом станет огромный шадринский пряник – его испекут прямо на фестивале. 

Основная цель фестиваля - знакомство с отечественной культурой, объединение поколений, конфессий и народов, проживающих в России. На «Русском поле» гости узнают о славянских традициях, семейных ценностях и творчестве. Фестиваль считается одним из самых крупных в Европе – в прошлом году его посетили более 200 тысяч зрителей.

Программа фестиваля составляется во многом, исходя из пожеланий самих зрителей. Несколько дней назад на портале «Активный гражданин» завершилось голосование, в нем приняли участие более 170 тысяч человек. Большинство участников опроса отдали свой голос за интерактивную программу с участием сказочных персонажей регионов России (23,29%), второе место заняла идея театрального шествия участников и гостей фестиваля (20,28%), а еще одним популярным ответом стало «включение в программу фестивального квеста» (19,5%). Организаторы обещают все это реализовать в программе нынешнего года. 

Кроме того, на официальном сайте фестиваля открыто голосование за песню, которую исполнит Большой Русский хор совместно с участниками и зрителями фестиваля. Тем самым организаторы планируют установить еще один рекорд по самому масштабному исполнению популярной песни. Выбрать предлагают одну из шестнадцати знакомых с детства русских песен: «Катюша», «Светит месяц», «С чего начинается Родина», «Московская кадриль» и другие. В этом году список пополнился гимном фестиваля «Русское поле». Впервые он был представлен на фестивале в прошлом году. Специально для мероприятия его написали исполнитель эстрадных и народных песен Алексей Петрухин и поэт-песенник Александр Шаганов. Итоги голосования «за песню» будут подведены к 10 июля – накануне проведения фестиваля. 

«Фестиваль славянского искусства «Русское поле» давно занял свое особое место в столичном событийном календаре и полюбился всем. Хоровое пение, народные танцы, старые русские развлечения и забавы, уникальная славянская кухня ежегодно привлекают жителей и гостей города Москвы. Популярность фестиваля подтверждает и голосование на электронной платформе «Активный гражданин», в котором приняло участие 173 087 человек», - сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Участники фестиваля будут бороться за главный приз - «Перо Жар-птицы» в пяти номинациях: «Лучший регион», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший народный мастер» и «Лучшая трапеза».

Познакомиться с подробной информацией о фестивале можно на официальном сайте polerusskoe.ru.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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