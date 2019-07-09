Новосибирская область присоединится к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

В Новосибирской области тоже будут отмечать юбилей Петра I, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

В документе речь идет о создании организационного комитета, который займется подготовкой к юбилею императора. В 2022 году исполняется 350 лет со дня его рождения. Указ президента РФ о праздновании годовщины вышел еще осенью 2018 года.

«Организационному комитету в срок до 01.09.2019 разработать план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I в Новосибирской области», - говорится в губернаторском постановлении.

Оргкомитет возглавил сам Андрей Травников. В его состав, помимо членов областного правительства, включен, например, гендиректор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Ара Карапетян.

Будущий император Петр I родился в 1672 году, умер - в 1725-м. Новосибирск ведет свою историю с 1893 года.

Фото: картина «Петр I» Валентина Серова, 1907 год, Третьяковская галерея