В новосибирском парке станет меньше еды

В парке культуры и отдыха «Центральный» изменится расположение и число объектов. На таком варианте остановились в мэрии Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инвентаризация всех объектов, размещенных в парке, прошла в этом году. По ее итогам в городской администрации сделали вывод о том, что «Центральный» перенасыщен. Часть торговых точек и аттракционов будет убрана.

«Согласно концепции, все аттракционы размещаются в зоне активного отдыха со стороны ул. Фрунзе, куда планируют переместить колесо обозрения с Михайловской набережной. Точки общественного питания будут сконцентрированы в конкретных местах, а все объекты с площадки перед Музыкальным театром будут перенесены» - сообщил пресс-центр мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, концепция развития «Центрального» была разработана несколько лет назад. В 2017-м обновили дорожки, заменили фонари освещения, отремонтировали входную группу. Предполагается, что в сентябре этого года здесь начнет бить фонтан с музыкальным сопровождением и лазерным шоу.

Напомним также, что в мае этого года были подведены итоги муниципального конкурса на концепцию игровой площадки в «Центральном». Первое место занял проект «Микроскоп-телескоп-калейдоскоп» коллектива «Гуслофт Гуслица». Он предполагает создание гигантского микроскопа с пространствами для игр и лекций, телескопом и вращающимся витраж-калейдоскопом.