8 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Крокодил сбежал из новосибирского цирка

Главная Общество
Новосибирск
16:40 8 Июля 2019
торговый, парковка, цирк
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Крокодил прогулялся по парковке в Новосибирске. Рептилия сбежала из небольшого передвижного цирка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цирк расположился у торгового комплекса «Континент» на ул. Троллейной. Крокодила хватились примерно через полчаса после того, как он смог удрать на свободу.

На видео, показанном «Пятым каналом», заметно, что у рептилии перевязана пасть. Это значительно облегчило погоню за ней. Крокодил, раздраженный таким вниманием, пытался укрыться под стоявшими автомобилями. В конце концов, его поймали и вернули дрессировщикам.

Фото: «Пятый канал»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Туристы в Республике Алтай теперь могут воспользоваться аудиогидом

Туристы в Республике Алтай теперь могут воспользоваться аудиогидом

4 Июля 2019 г.
Проект «Сайкол аудиогид» прошел тестирование
Новости Новосибирска: Лагерь «Олимпиец» передали новосибирским самбистам

Лагерь «Олимпиец» передали новосибирским самбистам

3 Июля 2019 г.
Основные цели и виды деятельности лагеря должны быть сохранены
Новости Новосибирска: Минтранс разработал правила поездок на BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка»

Минтранс разработал правила поездок на BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка»

2 Июля 2019 г.
Согласно проекту, от перевозчика потребуется права категории B и водительский стаж не менее двух лет.
Новости Новосибирска: Центр Новосибирска утонул в цветах

Центр Новосибирска утонул в цветах

1 Июля 2019 г.
В День города здесь впервые состоялся международный цветочный фестиваль
Новости Новосибирска: Режим ЧС из-за дождей введен на западе Новосибирской области

Режим ЧС из-за дождей введен на западе Новосибирской области

1 Июля 2019 г.
В ряде районов зафиксировано переувлажнение верхних слоев почвы
Новости Новосибирска: В горах Алтая нашли тела всех погибших новосибирских туристов

В горах Алтая нашли тела всех погибших новосибирских туристов

30 Июня 2019 г.
Под лавиной погибло семь из девяти членов группы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирского киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения

Новосибирского киллера Челентано приговорили к 24 годам заключения

6 Июля 2019 г.
Анатолий Радченко возглавлял банду убийц
Новости Новосибирска: Китаец Хоу Чжили добирается на байдарке до Северного Ледовитого океана

Китаец Хоу Чжили добирается на байдарке до Северного Ледовитого океана

3 Июля 2019 г.
Последний этап его путешествия начнется в Ханты-Мансийске
Новости Новосибирска: COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

COFCO Group изучила потенциал новосибирского агропрома

3 Июля 2019 г.
Китайскую корпорацию интересуют поставки пшеницы, рапса и подсолнечника
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356