Крокодил сбежал из новосибирского цирка

Крокодил прогулялся по парковке в Новосибирске. Рептилия сбежала из небольшого передвижного цирка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цирк расположился у торгового комплекса «Континент» на ул. Троллейной. Крокодила хватились примерно через полчаса после того, как он смог удрать на свободу.

На видео, показанном «Пятым каналом», заметно, что у рептилии перевязана пасть. Это значительно облегчило погоню за ней. Крокодил, раздраженный таким вниманием, пытался укрыться под стоявшими автомобилями. В конце концов, его поймали и вернули дрессировщикам.

Фото: «Пятый канал»