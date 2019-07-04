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Туристы в Республике Алтай теперь могут воспользоваться аудиогидом

Главная Общество
Новосибирск
17:07 4 Июля 2019
туристы, проект, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Алтай, которую за год посещает около 2 млн туристов, представили новый информационно-просветительский проект – бесплатное приложение для смартфонов «Аудиогид». Он включает в себя 10 повествований и 20 локальных историй, и недавно прошел тестирование на месте. Как пояснил руководитель проекта «Сайкол аудиогид» Сергей Чепуров, при помощи геолокации приложение определяет точку, где находится пользователь, и предлагает рассказ об этом месте. Заместитель директора Национального музея им. Анохина в Горно-Алтайске Эмилия Белякова считает, что гости, прослушав экскурсии в аудиогиде, будут уважительно относиться к природе и историко-культурному наследию региона. Проект прошел практическое тестирование.

Фото: Михаил Кичанов/ИД «Эксперт»

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