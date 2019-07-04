Маргарита Королева: «Учу людей полюбить себя»

Диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева рассказала в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/shows/margarita-koroleva-uchu-lyudey-polyubit-sebya/ об эстетической медицине, диетах, правильном питании и пр., передает корр. www.sibnovosti.ru

Похудение, стройная фигура – это какое-то бесконечное количество волшебных быстрых диет. Половина российских женщин, они либо худеют, либо пытаются похудеть, либо собираются похудеть… Откуда в нашем подсознании эта мечта недостижимо стройной фигуры?

Люди хотят похудеть, особенно, когда начинается летний сезон, и к летнему сезону все начинают готовиться. Естественно, понимают, что одежда стала немножко туговатой, купальник уже примерить просто невозможно, уходит уверенность в себе, людей разочаровывает свой светлый, но пополневший образ. И – принимают решение. Надо опять похудеть к сезону.

Вообще, хоть я и диетолог, я не люблю слово «худеть». Худеть – это нечто от слова «худо». То есть сделать нечто себе «хуже». Поэтому я всегда поправку вношу в лексикон своих пациентов и людей, с которыми я беседую – «постройнеть». Да, обрести здоровую стройность, верно. Но уж точно – никак не похудеть. Да, люди принимают решение, прибегают к какой-то экстремальной диете и быстро теряют в весе. А, как правило, экстремальные диеты не меняют модель пищевого поведения, не обучают человека, как надо в итоге удержать этот результат. И человек, получив его, не так уж долго его и удерживает.

Пребывая в отпуске, погружаясь в отдых, пробует и ест с удовольствием все, что раньше было ему вполне доступно. Естественно, к концу отпуска набирает уже потерянные килограммы, и… Любой потерянный килограмм на экстремальной диете приводит за собой, как правило, парочку «пленных», и человек разочарован – и от себя, и от очередной методики снижения веса, и в итоге он, по сути, теряет веру в себя.

И понимает, что, наверное, недостижима та самая мечта – здоровая стройность. Наверное, генетика тут в чем-то виновата, и на маму бывает достаточно посмотреть или на родную тетушку… Быть может, какие-то проблемы, и не поискать ли их – щитовидная железа, нарушение обмена веществ, проблемы с гинекологией… То есть люди погружаются в поиск каких-либо проблем, но на полпути в этом отношении тоже останавливаются, на самотек запускают эту ситуацию.

И к очередному летнему сезону поднабравшие пару, тройку, пять, а то и десять килограммов опять, снова и снова делают попытку расстаться с лишними килограммами. И так все по кругу. Почему это происходит? Потому что люди пребывают на каких-то краткосрочных диетах, строгих, с ограничением поступления питательных компонентов, с состоянием голода, недомогания в этот период. Они получают вожделенные цифры на весах, потом быстро-быстро возвращают потерянный вес в силу того, что есть хочется.

А человек компенсирует то, что не доедал во время программы питания, ограничивал себя во всем или испытывал голод при отсутствии излюбленных каких-то продуктов. Испытывая просто разочарование от того, что всем можно то, что они любят, а вот я вынужден отказываться от того, что меня радует. Поэтому, конечно, к любимым продуктам человек возвращается, не меняя пищевого поведения, и набирает в весе.

Вы назвали, мне кажется, одну из главных ошибок в пищевом поведении, по крайней мере, в нашей стране, это огромное количество краткосрочных диет и абсолютный отказ от постоянного, нормального питания. Какие еще есть главные ошибки, главные заблуждения в нашей стране, например?

Ошибок, на самом деле, достаточно много. Либо действительно аномальное пищевое поведение, либо общее поведение, которое приводит к набору веса. Трепетное отношение к излюбленным продуктам, пресыщенным солью, жиром, сахаром. Избыток рафинированных продуктов в рационе. Питание хаотичное и беспорядочное, как правило, многие приходят и говорят: «Я ем-то даже мало!» Но достаточно хаотично. Бывает завтрак и достаточно плотный ужин. Почему от этого набирают килограммы, и столько – вопрос открытый. Вот, приходится объяснять. Какова физиология процесса, каковы причины на то.

И достаточно человеку, на самом деле, взять дневник питания и пошагово начать делать записи: что он ест, в каком режиме он это делает, в каком количестве, как сочетает компоненты пищи. Есть ли у него физическая активность, пьет ли он воду. И уже дневник питания, с которым человеку приходится общаться один на один, помогает выявить первопричины набора избыточной массы тела.

Как правило, человек анализирует и начинает работу над ошибками. Сам либо прибегает к мнению и консультации специалиста, который поможет составить пошаговую программу, учитывая его индивидуальные особенности, характер режима труда, отдыха, накопленные заболевания, физические нагрузки, сон, количество стрессовых ситуаций, умение управлять стрессами. То есть совокупность факторов может привести к избыточной массе тела. И умение управлять этими факторами позволит человеку однажды и навсегда расстаться с лишним и действительно поддерживать свою красивую, здоровую, стройную физическую форму. Расстаться с болезнями, проблемами и быть уверенным в себе. Обрести новый уровень энергии, эффективную работу мозга, быть полезным близким, делу, которому учился. Все это возможно.

Вы сказали, есть у нас много убеждений, вот какой-то банальный пример давайте. Вот слышали все, наверное, девочки фразу: ты просто не ешь после шести, и все будет хорошо. Вот как объяснить человеку, что не поможет вот это?

Многие понимают, что любая диета или следование от одной диеты к другой – это пустая трата времени. Многие в этом убедились. Надо изменить свою жизнь. Однажды – и навсегда. Просто изменить питание, отношение к себе и отношение к тому, что ты ешь. Изменить режим приема пищи, объемы приема пищи.

Пересмотреть питание в пользу продуктов и блюд натуральных, с щадящей обработкой. Структурировать, планировать питание. То есть мы должны научиться анализировать свою жизнь. Мы должны бережно относиться к своему организму. Помогать ему поддерживать красоту и форму. Избегать проблем и болезней. Не нагружать его лишними килограммами.

Вы знаете, однажды, когда я работала на программе «Здоровье», на Первом канале, у меня зачастую собирались группы тех замечательных людей с избыточным весом, которым я проводила мастер-классы. И однажды сидит у меня такая барышня за столом, и вся группа на нее сетует в силу того, что она не успевает записи делать для себя.

Она очень крупная, при очень небольшом росте – 153 сантиметра, весит человек 160 с небольшим килограммов. Она не может достать до стола, она не может положить листочек бумаги на стол. Она расположила у себя все на животе, А4, - и спокойненько пишет. Отстаёт. Сетуют все, торопят немножко ее. А я задаю все условия, чтобы она все-таки запомнила информацию.

И вот последний вопрос, она тянет руку и задает мне его: колени у меня болят. Почему, как Вы думаете? Я посмотрела на колени свои, на ее колени и сказала: «Колени-то у нас с Вами абсолютно одинаковые, Вы только свои вон как нагрузили. Вы свои не любите».

И она сказала: «Я все поняла». Поэтому – признак нелюбви к себе. Вот такое отношение, когда человек мучает себя разного рода диетами, голодными программами, при этом чувствует себя скверно, падает порою в обмороки и в итоге – получает вожделенные килограммы, но опять-таки никак не может удержать. Поэтому нужна система.

Системный, комплексный подход к человеку, который будет включать и полное изменение характера питания, блюд, которые человек будет есть на завтрак, обед, ужин. Полезные перекусы делать при этом. Изменение характера физической активности. Учиться надо управлять стрессами, факторами окружающей среды. То есть это система, которая действительно помогает человеку изменить его жизнь.

Вы так трогательно говорите о своих клиентах, о своих пациентах, я вот когда первый раз вошла в Ваш кабинет, у меня было немного такое удивление, я ожидала увидеть у одного из ведущих диетологов страны немножко другой кабинет. Вот объясните, почему именно такой интерьер?

Вы знаете, однажды ко мне пришла одна съемочная группа, и корреспондент с существенным избытком веса, общаясь со своим оператором, в диалоге сказала: «Я никак не могу понять, почему здесь так много толстушек?» Она, обращаясь ко мне, сказала: «Почему, почему у Вас их так много? Ой, Вася, Вася, сфотографируй меня, пожалуйста, вот с этой! Ой, слушай, ну, а эта – как я, как я! Ну, и вот с этой тоже! Нет, я и вот с этой хочу рядом постоять! Ну, почему, почему у Вас так много этих толстушек?»

Вы знаете, это психологический момент. Я сказала ей. Порой человек, который хочет войти в кабинет, немножко стесняется, комплексует. Уже накопленные комплексы и нелюбовь к себе приостанавливают человека перед этим кабинетом, нерешительно он заходит, думая о том, что доктор имеет нормальную, здоровую стройную форму, и нас, наверное, толстяков, давно уже ненавидит.

Но когда они приходят в этот кабинет, видят, что я к этим очаровательным толстушкам благосклонно к каждой отношусь, это их уже располагает. Они расслабляются и доверяют мне самое сокровенное, и мы с ними долго-долго беседуем, выявляя причинно-следственные связи того, что привело к избытку массы тела. Ищем вмести пути решения проблемы. В союзничестве, именно так. Я формирую каждого человека индивидуально.

Ответственность за пошаговое решение проблемы. Я даю лишь инструмент, а человек сам претворяет в жизнь, имея индивидуальную ответственность за выполнение, пунктуальное, дисциплинированное выполнение всех предписанных рекомендаций.

Очень часто барьером на пути к стройной фигуре служат даже не те заблуждения, о которых мы уже поговорили, а какие-то психологические, внутренние проблемы. Почему так происходит? Есть у Вас какой-то пример, когда у человека все вроде было хорошо, и физиология хорошая, образ жизни нормальный, но вот он не может потерять вес, потому что ему какой-то психологический барьер не дает этого сделать.

Я думаю, что психологические барьеры – это отсутствие веры в себя. Когда человек уже наигрался со всеми диетами, и он разочаровался в итоге. В том, что диеты – не работают. Переходить от одной к другой – действительно, пустая трата времени. И продолжение очередной диеты также недолго будет работать.

А когда уже себя действительно начинают проявлять серьезные проблемы, повышается уровень давления, сахар, тогда человек вынужденно для себя, для своего здоровья, с целью сохранения качества жизни и с целью, чтобы не стать однажды обузой для родных и близких, приходит в кабинет к врачу, для того, чтобы решить проблему избыточного веса и ассоциированных с ним уже проблем имеющихся.

Вот только задача – изменить свое здоровье – сподвигает, как правило, человека принять решение к изменению собственного и внешнего образа, в том числе. Но самая главная мотивация - здоровье. А что касается красоты, разочарование и потеря веры в себя, человека все-таки тормозит.

Постоянное самобичевание, он винит себя за любое отступление от намеченной программы, и когда мы начинаем с пациентами разговаривать, и я всегда говорю о том, что нельзя себя винить, нельзя заниматься самобичеванием.

Зачастую люди приходят, и говорят: «Я себя ненавижу. Я себя не люблю». Я начинаю объяснять, ведь человеческий организм создан в любви. Совсем не для того, чтобы стать однажды полигоном для военных действий. С ним надо прекратить бороться. Его нельзя ругать. Ведь самобичевание – это самые острые копья, которые человеческий организм, эмоциональный, тонкий, живой, ранимый, получает от своего хозяина. Они острые, они ранят, жалят, обижают. И человеческий организм – он начинает защищаться. От этих острых копий.

Каким образом? Снижается психоэмоциональная составляющая. Вплоть до депрессии. Человек понимает, что он попал уже в такое состояние. И резко снижается скорость метаболизма. И если вчера, условно, вам яблоко помогало расстаться, поступательно, с какими-то граммами, лишними килограммами, то сегодня на этом яблоке вы будете набирать в весе в силу того, что вы к себе начали относиться некорректно. Себя начали ругать, винить.

И я учу людей полюбить себя, принять себя и начать себе помогать. Стать менеджером собственного проекта «Изменение своего организма». Надо с ним научиться разговаривать. Общаться. Вот тогда, взявшись за руку со своим организмом, – все получится. Вы знаете, когда мой маленький, младший ребенок, ему было три годика, девочке, мы сидим с ней в ресторане, и нам на обед принесли суп куриный. Там было много-много-много зелени. Лиза сидит, смотрит на эту зелень, ко мне поворачивается и говорит: «Маргоша (это моя внучка, когда ей было три годика, маленькая еще была)… Маргоша, нам тут столько зелени положили. Давай скажем, чтобы убрали половину». Я говорю: «Лизонька, от этой зелени реснички будут еще длиннее!» - «Ой, давай скажем, чтобы побольше положили этой зелени!»

Вот так и с организмом надо общаться, надо объяснять, что ему полезно, а что ему будет во вред. Ему надо объяснять и принимать эту информацию, слышать себя, слушать и максимально помогать. Надо прекратить бороться, надо сказать: «Прости, любимый, дорогой, единственный, огромная тебе благодарность за то, что ты есть у меня, пока еще здоровый, с рождающимися мотивациями, с постановкой цели. Ты хочешь быть и стать другим, и у тебя получится. Давай вместе. У нас получится вместе».

К этому большому делу – помогать людям – Вы же пришли, вроде, не сразу, с отличием окончили практику по специальности «кардиология», совсем не диетология…

Я действительно была отличницей, мне нравились все практики, все предметы, которыми я занималась, несмотря на то, что параллельно я растила маленькую дочку. Я родила на третьем курсе, не брала декретный отпуск, не брала академический отпуск, мне удавалось, это было очень тяжело, но мне удавалось все совмещать. И при этом пропущенные какие-то занятия я, естественно, отрабатывала. Отработка была обязательна. Мне помогала моя свекровь. Совсем немножко, в силу того, что она тоже работающий человек.

По крайней мере, мои близкие меня понимали, мне максимально помогали. После первой беременности, родов я не набрала в весе. Но я имею этот нюанс в жизни в силу того, что я тоже предрасположена, как и многие женщины в нашей стране, имею такую предрасположенность.

К набору избытка массы тела, и у меня была эта проблема после рождения уже второго ребенка, когда я имела возможность быть в декретном отпуске недолго, но я, да, в течение восьми месяцев была в декретном отпуске. Я набрала почти тридцать килограммов избыточного веса. Во время беременности и кормления, это было очень давно, это начало девяностых годов.

Достаточно дефицитное время было по выбору продуктов питания, талоны были, достаточно серьезное такое время. Муж приносил с удовольствием все дефицитные продукты, и у меня кулинария была, как искусство. Я готовила, кашеварила. Ну, естественно, двое маленьких детей, мне за ними тоже приходилось доедать, и как-то вот исподволь я спустя четыре месяца после родов уже поняла, что тридцать килограммов я уже заимела.

С этого момента началась действительно серьезная работа над собой. Муж увидел меня разочарованную, в слезах, когда я была недовольна собой, тоже себя начала ругать, он меня успокаивал и говорил: «Ну, я же видел твою маму». У меня мама полная была, под девяносто килограммов. То есть пищевое поведение, оно выстраивалось, естественно, в семье. И была такая предрасположенность, отчасти она генетически обусловлена, предрасположенность.

На самом деле, работу своих генов мы тоже менять можем и должны, и я – яркий пример тому. Словом, муж сказал: «Да, это генетика, и тебе не изменить себя, и никакие голодные, полуголодные программы я тебе не разрешу и не позволю выполнять. В силу того, что ты мама, прежде всего, двоих замечательных детей, жена, моя любимая женщина, я просто возьму под контроль эту ситуацию».

И, тем не менее, с этого момента я обложилась большим количеством литературы, эндокринология, теория ожирения, и физиология, и гастроэнтерология. Я была отличницей в вузе, и муж - доктор медицинских наук, то есть литературы было достаточно, и много привозил переводной литературы. То есть я, как субъект, которому надо помочь, плюс мои же медицинские знания и мой опыт позволил мне, по сути, за чуть более чем за восемь месяцев расстаться с лишними килограммами.

Но это совокупность опять-таки подходов. У меня полностью изменилось содержимое холодильника, мои близкие стали моими союзниками, они тоже поддерживали мои здоровые начинания. Из дома исчезли сосиски, сардельки и другие рафинированные продукты. Сладкие сырочки переместились на полку детскую в холодильнике. Какие-то продукты действительно были только детскими, на какие-то, безусловно, было табу. Физическая нагрузка, физическая активность, регулярная, умеренная, плюс – последовательное изменение в питании позволили получить результат, который на протяжении, ну, более тридцати лет практически я уже поддерживаю.

Если я вернусь к тому питанию, от которого я ушла, я очень быстро наберу лишние килограммы, мне ничего это не стоит. Поэтому можно и реально однажды расстаться с лишним. И можно на протяжении всей жизни, став однажды другим, поддерживать здоровую физическую форму. Я весила более 85 килограммов, я знаю, что это такое, я знаю вот эту вот тяжесть, одышку, повышающийся уровень артериального давления, я, пожалуй, никогда не вернусь, в тот, пусть светлый, но полный образ.

Тяжёлый период, да?

Да! Никогда себе не позволю быть такой. Мне нравится форма другая. Мне нравится то, что я обрела. И я всегда буду в этой форме. Это реально сделать каждому.

Вы сказали две очень важные вещи. Сказали, генетика, и в соседнем предложении сказали – пищевое поведение. Говорят: «Посмотри на маму, вот она тоже у тебя полная». В традициях семейного питания это передается?

Конечно, бывает, человек говорит, что и мама полная, и собака тоже полная, поэтому пищевое поведение, оно выстраивается дома. И зачастую ко мне приходит целая семья. И вот все они такие замечательные, под 150 килограммов. И муж, и жена, и 16-летний ребенок - 130, и дочка - 120 килограммов. Вот такие замечательные. У них четыре холодильника дома, и они делают запасы, сверхзапасы излюбленных для себя продуктов. У них семейные обеды и ужины, у них семейные выходные с шашлыками, с приходящими гостями. У них такой стереотип питания, семейный стереотип питания, который сформировался.

Ну, с нашей точки зрения, конечно, он аномальный. Какой бы он ни был, но он привел к превышению веса этими господами. Он привел уже к проблемам и болезням. И это не значит, что это генетика. Генетически есть только лишь предрасположенность. К избытку веса могут привести группы генов, из ста из них, как минимум, которые отвечают за набор массы тела. Но каждый из генов привносит лишь небольшую лепту в виде предрасположенности.

А реализуется она или не реализуется, зависит исключительно от самого человека.

Какой он делает выбор питания, в пользу каких продуктов он делает этот выбор, занимается ли он физически или абсолютно гиподинамичен. Отдает предпочтение рафинированным продуктам, хаотичному питанию, спать ложится позже, чем можно было бы. И, естественно, набирает в весе. Начинает сетовать, что генетика виновата. Даже любимый Боксер, собачка, тоже генетически почему-то, вот так вот, с набором веса оказалась. Вот так вот бывает.

А про воду. Сейчас, мне кажется, мир разделился на две половины. Одни ходят с бутылочками везде – пьют воду, а другие на них смотрят и думают: а что это первые все время пьют воду? Вот, например, я все время хожу с бутылкой на работе, мой коллега однажды сказал: «Уже давно ученые доказали, что вода тебе не поможет». Вот прав мой коллега, или нет?

Вода – это важная составляющая здорового образа жизни. Вода – наше все. Мы на 80% состоим из воды. Вода поддерживает скорость метаболических процессов. Она препровождает в каждую клетку питательные вещества, кислород. С помощью воды происходит выведение состава клеток, токсинов. Ненужных уже поломок, которые собираются в клетке. Шлаков, отработанного материала. Она поддерживает лимфодренаж, она обеспечивает поддержание естественной детоксикации организма. Вода – тургор каждой клетки, это состояние нашей кожи, ногтей, это, повторюсь, скорость метаболических процессов.

И даже если хоть на йоту мы испытываем чувство жажды, надо иметь в виду, что скорость обмена веществ снизилась уже на 30%. Поэтому вода обязательно должна сопровождать нашу жизнь. И я акцент делаю и на этом аспекте, со своими пациентами, с которыми выстраиваю программу питания, и, конечно, – достаточного количества потребления жидкости.

Преимущественно чистой, негазированной воды. Объемом не менее чем два литра человек должен выпивать чистой воды. Ну, и дополнительно две-три чашки зеленого, некрепкого чая или травяного отвара, сбора, красного чая, типа каркаде – кому что нравится. Но в основе должна быть чистая вода, негазированная. Которая нам только в помощь.

Сегодня много говорят об интуитивном питании. А что это такое?

У меня, практически каждый день ко мне приходят пациенты со своим интуитивным питанием. Им хочется – они едят. Они думают, что вот эта эмоциональная составляющая, эмоциональный голод – этот голод физический - и сразу начинают есть: когда им плохо, когда им скучно, когда у них эмоций недостаточно, чтобы себя чем-то удивить, возрадовать. А они сразу начинают есть.

Причем есть, скажем, не источники полноценного белка, в сочетании с полезным овощным гарниром, а, как правило, это какая-нибудь шоколадка, мороженное, фаст-фуд, который тоже привлекателен по вкусу и задает условия для получения удовольствия. Они же интуитивно питаются, их организм попросил, и они ему дали. Вот что интуитивное питание.

Интуитивное питание – когда человек прислушивается к своему организму, но, к сожалению, часто путает физический голод с голодом эмоциональным. И думает, что, пребывая на интуитивном питании, почему-то он так быстро набирает в весе. И подтверждает для себя, что интуитивное питание не работает. Оно не помогает поддерживать нормальную физическую форму. И уж точно не позволяет расстаться с лишним.

Вы советуете следовать принципам разумного питания, основанного на нормальной физиологии человека. И сами утверждаете, что на этой «диете», как Вы ее в кавычках, подчеркиваю, называете, Вы сидите уже не первый год, и не первое тысячелетие на ней сидят все стройные девушки и женщины мира. Вот эта вот Ваша идея очень созвучна с индийской идеей. Потому что, по аюрведе, нужно питаться, когда хочет организм, не следовать правилу «завтрак, обед, ужин», а вот ты захотел есть – поел, не хочешь – не ешь. Захотел попить – пьешь. То есть индийцы правы в этом?

Диета — это какая-то программа питания, ограниченная во времени, то есть временные рамки. Человек посидел на диете и перешел к своему интуитивному как бы питанию. Речь идет не о диете. И я – не на диете. Я просто живу так. Я люблю полезные, здоровые продукты. Я ем регулярно, от четырех до шести раз в день. Я делаю это с удовольствием. Интуитивно мой организм уже настроен на очередной прием пищи. Он ждет его. Пищеварительная система уже готова принять этот объем пищи. Переварить, усвоить.

Я пью достаточное количество жидкости, я имею регулярные физические нагрузки, я люблю их, мне их не хватает. В моем очень плотном графике это единственный фактор, которого мне не хватает, это достаточного объема физической активности. Я хочу заниматься каждый день физически, но порой заканчиваю работать очень-очень поздно. После десяти, после одиннадцати часов вечера, у меня ничего не получается с физикой. Но, тем не менее, даже какие-то окошки в своем рабочем графике я использую, чтобы встать на беговую дорожку или встать на эллипсовидный тренажер, чтобы немножко потрястись на вибротренажёре. У меня в клинике есть фитнес-зал. То есть я даю возможность себе и встряхиваю свои мышцы, напоминаю о том, что я про них не забыла.

Но регулярное питание – это основа, которая помогает мне эффективно мыслить, быть здоровой, избежать любых проблем, которые могли бы быть потенциально связаны с избытком веса или с недостаточностью пищевых компонентов. Я в гармонии с собой, прежде всего, я себя люблю, я к себе отношусь благосклонно, я себя вовремя покормлю, я дам себе достаточное количество воды. Я обучаю этому своих пациентов. И поэтому в присутствии своих пациентов и с их участием, в том числе, мы обязательно принимаем пищу, вместе.

Порой человеку приходится сидеть на консультации четыре-пять часов. Два приема пищи у нас будет обязательно - совместных. И вот эта порция, которую человек видит перед собой, – это тоже урок для него: из чего она состоит, как сочетаются компоненты в ней.

Как объем пищи на прием, с какой скоростью надо это употреблять, поэтому я комментирую все приемы пищи, которые мы вместе едим. Это тоже часть моей консультации и часть практики, которую я имею как образ жизни. Свою, передаю своим пациентам.

И у меня очень высокий процент тех пациентов, которые однажды расстались с лишними килограммами и поддерживают этот результат на протяжении всей жизни. Хотя, согласно мировой статистике, людей, удерживающих полученный результат, немного, от пяти до семи процентов. У меня более 50% людей поддерживают свой результат, однажды и навсегда изменившись с моим участием.