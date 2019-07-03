Лагерь «Олимпиец» передали новосибирским самбистам

Детский лагерь «Олимпиец» станет частью ГАУ Новосибирской области «Спортивная школа самбо». О реорганизации учреждений сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение о реорганизации подписал губернатор Андрей Травников. Документ датирован 2 июля 2019 года.

В настоящее время детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия «Олимпиец» работает в статусе ГАУ дополнительного образования детей Новосибирской области. В распоряжении говорится, что решение о его присоединении принято, в частности, в соответствии с протоколом заседания областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов об эффективности управления государственным имуществом. Отмечается также, что основные цели и виды деятельности лагеря в результате реорганизации будут сохранены.

«Олимпиец» расположен в лесной зоне на берегу Обского моря. В составе его спортивной инфраструктуры есть физкультурно-оздоровительный комплекс, игровая площадка, поля для футбола, баскетбола и волейбола.

Фото: сайт ГАУ дополнительного образования детей Новосибирской области «Детский санаторный оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия Олимпиец»