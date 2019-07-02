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Минтранс разработал правила поездок на BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка»

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Новосибирск
17:33 2 Июля 2019
транспорт, перевозки, правила
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Минтранс разработал правила совместных поездок на BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает сегодня «Коммерсант».

Согласно проекту, от перевозчика потребуется права категории B и водительский стаж не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков.

Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил разработку законопроекта.

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