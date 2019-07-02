Минтранс разработал правила поездок на BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка»

Минтранс разработал правила совместных поездок на BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает сегодня «Коммерсант».

Согласно проекту, от перевозчика потребуется права категории B и водительский стаж не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков.

Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке. Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил разработку законопроекта.