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Центр Новосибирска утонул в цветах

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Новосибирск
13:14 1 Июля 2019
город, фестиваль, цветы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске впервые прошел фестиваль цветов. В нем приняли участие российские команды флористов из ряда российских городов от Москвы до Читы. Кроме того, приехали мастера из Литвы, Польши, Бельгии и Испании. Цветочные композиции разместились в День города в самом его центре – на ул. Ленина от одноименной площади до ул. Советской. Возможно, цветочный фестиваль в Новосибирске станет ежегодным.

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