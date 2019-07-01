Центр Новосибирска утонул в цветах

В Новосибирске впервые прошел фестиваль цветов. В нем приняли участие российские команды флористов из ряда российских городов от Москвы до Читы. Кроме того, приехали мастера из Литвы, Польши, Бельгии и Испании. Цветочные композиции разместились в День города в самом его центре – на ул. Ленина от одноименной площади до ул. Советской. Возможно, цветочный фестиваль в Новосибирске станет ежегодным.