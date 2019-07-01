Режим ЧС из-за дождей введен на западе Новосибирской области

Затяжные дожди заставили власти ввести режим чрезвычайной ситуации еще в одном регионе Сибири – Новосибирской области. Он распространяется на несколько сельских районов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О введении режима ЧС стало известно сегодня на оперативном совещании в областном правительстве. По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, он действует в районах на западе региона – в Убинском, Венгеровском, Татарском, Усть-Таркском, Чановском. Не исключено, что его придется распространить еще на ряд территорий.

Причиной стали обильные осадки. В июне, отмечает «Интерфакс-Сибирь», выпало от двух до трех с половиной месячной нормы. Зафиксировано и переувлажнение верхних слоев почвы.

Напомним, ранее переувлажнение почвы привело к введению режима чрезвычайной ситуации в соседней Омской области.

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