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В горах Алтая нашли тела всех погибших новосибирских туристов

Главная Общество
Новосибирск
16:43 30 Июня 2019
мчс, погиб, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Тело последнего из попавших под лавину новосибирских туристов найдено в Республике Алтай. СП случилось еще в начале мая этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Тело Николая Симонова спасатели обнаружили сегодня на дне небольшого озера, расположенного у горы Металлург. Таким образом, поиск можно считать завершенным.

Напомним, 6 мая группу из девяти спортсменов из Новосибирска и наукограда Кольцово на горе Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай накрыла лавина. Спасатели узнали об этом 8 мая от двух выживших ее участников – Натальи Антоновой и Екатерины Полянской. Всего удалось обнаружить пять тел. Но затем поиски пришлось приостановить из-за угрозы новых лавин. Спасателям препятствовали сильный ветер, снегопады, плохая видимость.

28 июня поиск был возобновлен. Уже на следующий день также на дне озера водолазам удалось найти тело еще одной туристки.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий для полетов, вертолет Ми-8 Красноярского авиационного спасательного центра находится в режиме ожидания в с. Усть-Кокса, для доставки личного состава спасателей в пункты постоянной дислокации и тела туриста в морг г. Горно-Алтайска», - сообщили сегодня в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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