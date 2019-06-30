Степан Солженицын призвал установить единые стандарты состояния тепловых сетей

Единый подход энергетиков и надзорных органов к оценке состояния теплосетей и расстановке приоритетов ремонта позволит качественно подготовить города к зиме.

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын выступил на совещании Сибирского управления Ростехнадзора, которое состоялось в Новосибирске 27 июня. Глава компании рассказал участникам совещания о мониторинге состояния теплосетей в Новосибирске и подготовке энергосистемы города к отопительному сезону.

По его словам, качество подготовки теплосетевого комплекса сибирских городов к зиме и эффективность распределения средств на ремонты можно повысить, если у ответственных сторон – ресурсоснабжающих организаций, муниципалитетов и надзорных ведомств – будет совпадать подход к оценке состояния теплосетей. Это может повлиять на нормативы перекладки изношенных коммуникаций и позволит более точно определять приоритетные для замены участки при подготовке к отопительному сезону. Генеральный директор СГК предложил руководству Ростехнадзора принять участие в разработке совместных предложений по единой системе такой оценки. Они могут быть направлены разработчикам нормативной базы – в Минэнерго и Минстрой.

Степан Солженицын отметил, что сегодня больше половины новосибирских магистральных сетей – старше 25 лет, то есть за пределами нормативного срока эксплуатации.

«Строго по нормативам, при подготовке к зиме мы должны заменить все изношенные сети. Это означает, что мы должны найти 43 млрд рублей и заменить 625 километров. Сразу скажу, что такое и близко сделать невозможно. Ни за год, не даже за 10 лет. Из этого количества 141 км – участки критически важные. Но и на их ремонт необходимы 14 млрд рублей. В тарифной базе таких средств нет. В собственном бюджете, который СГК старается изыскать на перекладку сетей, тоже таких денег нет», - рассказал о масштабе проблемы Степан Солженицын.

Генеральный директор СГК подчеркнул, что объемы финансирования ремонтов теплосетей определяются на уровне государства, тарифным регулятором. Задача СГК – максимально эффективно вложить эти средства.

Объемы лимитов на ремонтную кампанию 2020 года будут зависеть от выбранного сценария модернизации теплосетевого комплекса. По самому амбициозному плану, компания направит на перекладку магистральных сетей в Новосибирске 800 млн рублей. В последние два года они в городе не ремонтировались. В 2019 году на подготовку теплосетей Новосибирска к следующему отопительному сезону направлено 721 млн рублей, приоритет отдается капитальному ремонту магистральных теплотрасс.

По данным Новосибирского филиала СГК, в крупнейшем городе Сибири капитальные ремонты идут уже на семи из 12 запланированных участков теплосетей. Они расположены на ул. Ветлужской, Обской и Мира, а также в центральной части Новосибирска – на ул. Семьи Шамшиных, Фабричной и двух участках ул. Фрунзе. В целом же, в программу подготовки Новосибирска к отопительному сезону 2019-2020 годов внесено 5 км магистральных трубопроводов. Еще 22 км энергетики заменят в рамках текущего ремонта.

По материалам Сибирской генерирующей компании