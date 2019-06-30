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Два человека погибло в новосибирском торговом центре

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Новосибирск
15:47 30 Июня 2019
уголовное, скр, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Трагедия произошла в новосибирском торговом центре «Эдем». В результате инцидента с применением огнестрельного оружия там погибло два человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) распространило сегодня следственное управление СКР по Новосибирской области. По его данным, поздно вечером накануне в «Эдем» пришел молодой человек, вооруженный карабином «Сайга». В подсобном помещении кафе торгового центра он застрелил сотрудника этого заведения.

«Незамедлительно прибывшие на место преступления сотрудники полиции в процессе переговоров предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований. В итоге он покончил с собой», - рассказал ТАСС о дальнейших событиях.

Торговый центр «Эдем» был открыт в новосибирском Академгородке в 2017 году.

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