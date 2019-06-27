В центре Новосибирска расположилась «Библиотека на траве»

Ставшая традиционной «Библиотека на траве» открылась сегодня в Первомайском сквере в центре Новосибирска. Это проект Новосибирской государственной областной научной библиотеки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для гостей «Библиотеки на траве» организовано несколько мероприятий. Детей в возрасте с семи до 12 лет ждала школа программирования «Алгоритмика». Ее ученики могли поиграть в футбол роботов и запрограммировать световой бот на планшете. Бизнес-тренер Елена Есипова провела мастер-класс по скороговоркам. «Театр для всех» из молодежного центра «Стрижи» подготовил поэтический спектакль «То, что я должен сказать», посвященный литераторам Серебряного века.

На траве Первомайского сквера прошла также встреча читателей и слушателей с поэтессой и путешественником Сашей Зайцевой, публиковавшейся не только в России, но и в Германии.

«Библиотека на траве» работает сегодня до последнего читателя.