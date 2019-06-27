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На набережной в Новосибирске будет место для прогулок

Главная Общество
Новосибирск
11:52 27 Июня 2019
благоустройство, проект, зона
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска утвердила проект третьего этапа благоустройства Михайловской набережной Оби. Как и предыдущие этапы, он разработан архитектурной мастерской «Адаптик-А», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет о благоустройстве участка, который протянулся от большой сценой до гостиницы «Ривер Парк».

На набережной в Новосибирске будет место для прогулок

На этой территории будут расположены прогулочная зона, видовые и ландшафтные площадки. Нашлось здесь место и для активного отдыха с аттракционами и фуд-кортом.

На набережной в Новосибирске будет место для прогулок

«Следующий этап – разработка проектно-сметной документации на данный участок», - отмечается в сообщении пресс-центра мэрии.

Напомним, реконструированный нижний променад Михайловской набережной был открыт осенью 2018 года. Спустя год завершилась реконструкция верхнего променада. В настоящее время на набережной, помимо прочего, продолжается монтаж колеса обозрения.  

Фото: дизайн-проект третьего этапа благоустройства Михайловской набережной

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