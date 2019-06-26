В долгах по зарплате цифры не сходятся

Рост задолженности предприятий перед своими работниками по зарплате чреват социальным взрывом. Но борьбе с этим явлением мешает целый ряд обстоятельств. В их числе, расхождения в данных различных ведомств об объеме задолженности, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

«Нарушение трудовых прав граждан в части несвоевременной оплаты труда вызывает достаточно серьезную протестную реакцию», - предупредил на совещании в Новосибирске руководитель Роструда Михаил Иванков.

Совещание по вопросам полноты и своевременности выплаты зарплаты в регионах Сибирского федерального округа (СФО) провел полпред президента Сергей Меняйло. С начала года в округе прошло всего две протестных акции по этому поводу – в Иркутской области и Алтайском крае (всего в России – 16). Но в существовании такой угрозы социальной стабильности участники совещания сомневаться не стали. Тем более, что, по данным заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ по СФО Галины Череватенко, с начала года в округе отмечен рост зарплатной задолженности на 10%.

«У нас за прошлый год была тенденция погашения долгов, но, к сожалению, в этом году… эта цифра растет», - констатировал Сергей Меняйло.

По данным Росстата, приведенным на совещании, на 1 июня 2019 года суммарный размер просроченной задолженности по зарплате в Сибири составил 245,4 млн руб. перед 7,5 тыс. работниками. За месяц он снизился на 13,2%, но остался выше показателя на 1 июня 2018 года на 13,1%.

В ходе же обсуждения выяснилось, что Роструд и прокуратура располагают совершенно иными данными. По словам Михаила Иванкова, на 20 июня задолженность достигла 1,09 млрд руб. По оперативным данным ведомства, на первом месте в этом «рейтинге» находится Красноярский край – 390,57 млн руб. За ним идут Новосибирская (278,2 млн руб.), Кемеровская (118,5 млн руб.), Иркутская (110,2 млн руб.) и Омская (72,09 млн руб.) области.

«Это цифры совершенно разной природы. Если Росстат дает данные на дату… То та задолженность, которая называется оперативной, и мы даем в своем реестре, это задолженность на момент возникновения. Например, 20 мая инспекция труда выявила задолженность по заработной плате. Выдала предписание о ее устранении. Эта задолженность может быть устранена и 29 мая, и, соответственно, в Росстат (по данным на 1 июня – Sibnovosti.ru) она может не войти. Но инспекция имеет право проверить и внести изменение в свой реестр только по истечении срока исполнения представления, которое было выдано. Это раз. Второй момент, это то, что в Росстат не входят субъекты малого бизнеса», - пояснил руководитель ведомства.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

При этом, Михаил Иванков заверил, что разница в статистике – не главное при решении проблемы. Роструд больше ориентируется на показатели выявления и погашения задолженности. Но такой подход, как можно было судить, не совсем удовлетворил полпреда.

«Не имея фактических данных, невозможно принимать управленческие решения», - заметил Сергей Меняйло и призвал Роструд, Росстат и руководителей регионов свести различия в данных к возможному минимуму.

Одной из мер, предложенных Рострудом для снижения зарплатной задолженности, стало изменение ее статуса при банкротстве предприятий. На предприятия, находящихся в различных стадиях банкротства, приходится львиная доля зарплатной задолженности, зафиксированной оперативными данными. Например, в Новосибирской области, как сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов, это ровно две трети от общего объема.

«Погашение задолженности, включенной в реестр кредиторов, осуществляется не по мере поступления денежных средств, как текущих платежей, а после формирования всей конкурсной массы и ее реализации… Мы сейчас формируем предложение, начинаем отрабатывать с нашими коллегами, достаточно такая кардинальная идея об установлении на законодательном уровне нормы о невключении задолженности по заработной плате в сумму реестра кредиторов. То есть, перевод ее в формат текущей задолженности», - рассказал Михаил Иванков, подчеркнув, что это позволит значительно ускорить расчеты с работниками.

Сергей Меняйло предложение поддержал.

«Я согласен и мы полностью поддерживаем…. Соответствующее обращение если будет подготовлено, мы свое мнение выскажем», - заявил полпред.

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