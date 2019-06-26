«Радио Сибирь» начало вещание на платформе «НТВ-Плюс» Дальний Восток

Вещание «Радио Сибирь» началось на платформе «НТВ-Плюс» 25 июня, в 15:00 по московскому времени. Слушатели Дальневосточного и части Сибирского федерального округов смогут услышать актуальную информацию – новости, курсы валют, гороскопы, ситуацию на дорогах, прогноз погоды и многое другое, настроившись на спутник «Экспресс АТ2» (140 градусов восточной долготы).

Компания «НТВ‑Плюс» осуществляет спутниковое вещание на территории Дальневосточного федерального округа с 2017 года. Услуги оператора доступны во всех, даже самых удаленных регионах и населенных пунктах.

В краткосрочной перспективе старейшая радиосеть Сибирского региона также появится на платформе «НТВ-Плюс» Восток, что еще больше увеличит охват «радио нашей страны»: география спутникового вещания оператора распространяется на крупнейшие субъекты Российской Федерации.

Подробная информация – на официальном сайте.

Справка:

«Радио Сибирь» – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах России и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.