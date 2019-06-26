Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска

В центре Новосибирска застрелили мужчину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Убийца пока не найден, а мотивы преступления неизвестны.

Согласно сообщению следственного управления СКР по Новосибирской области, примерно в 18:00 у дома по ул. Гоголя,1 неизвестный расстрелял жертву из пистолета. Он произвел не менее пяти выстрелов и скрылся. Пострадавший скончался уже в больнице.

В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, утверждает, что в нападении приняла участие группа неизвестных. Злоумышленники подъехали на автомобиле к остановке общественного транспорта, где находился мужчина.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. О погибшем сообщается лишь то, что ему 41 год.