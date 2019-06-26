26 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Мужчину расстреляли на улице в центре Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
11:00 26 Июня 2019
убийство, скр, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В центре Новосибирска застрелили мужчину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Убийца пока не найден, а мотивы преступления неизвестны.

Согласно сообщению следственного управления СКР по Новосибирской области, примерно в 18:00 у дома по ул. Гоголя,1 неизвестный расстрелял жертву из пистолета. Он произвел не менее пяти выстрелов и скрылся. Пострадавший скончался уже в больнице.

В свою очередь, ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, утверждает, что в нападении приняла участие группа неизвестных. Злоумышленники подъехали на автомобиле к остановке общественного транспорта, где находился мужчина.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. О погибшем сообщается лишь то, что ему 41 год.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области новые случаи менингококковой инфекции

В Новосибирской области новые случаи менингококковой инфекции

24 Июня 2019 г.
За прошедшую неделю их зарегистрировано четыре
Новости Новосибирска: Эксперты разошлись во мнении о сохранении здания кинотеатра «Металлист»

Эксперты разошлись во мнении о сохранении здания кинотеатра «Металлист»

22 Июня 2019 г.
Пришли результаты экспертиз
Новости Новосибирска: В России могут ужесточить наказание за создание помех «скорой помощи»

В России могут ужесточить наказание за создание помех «скорой помощи»

21 Июня 2019 г.
Такую инициативу озвучили в комитете Госдумы по законодательству.
Новости Новосибирска: Больше половины россиян в этом году останутся без летнего отпуска

Больше половины россиян в этом году останутся без летнего отпуска

21 Июня 2019 г.
По результатам опроса, этим летом не получится отдохнуть у 52% россиян.
Новости Новосибирска: Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно

Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно

20 Июня 2019 г.
Глава государства признался, что испытает чувство стыда и рассказал один из таких случаев из своей жизни.
Новости Новосибирска: На новосибирский День города приедут «Смысловые галлюцинации» и Татьяна Овсиенко

На новосибирский День города приедут «Смысловые галлюцинации» и Татьяна Овсиенко

20 Июня 2019 г.
Объявлена программа праздника
Новости компаний
19/06
Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский вице-мэр может уйти в отставку

Новосибирский вице-мэр может уйти в отставку

25 Июня 2019 г.
В городской администрации Данияр Сафиуллин работает с 2011 года
Новости Новосибирска: Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

Израиль заинтересован в прямом авиасообщении с Новосибирском

21 Июня 2019 г.
Департамент министерства туризма Израиля ведет переговоры об открытии рейса с авиакомпаниями
Новости Новосибирска: Построен первый участок дороги к новосибирскому микрорайону «Чистая слобода»

Построен первый участок дороги к новосибирскому микрорайону «Чистая слобода»

24 Июня 2019 г.
Стоимость работ составила 174,2 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356