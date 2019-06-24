В Новосибирской области новые случаи менингококковой инфекции

Менингококковую инфекцию не удается остановить в Новосибирской области. О новых случаях заболевания сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано четыре новых случаях. Об этом сегодня на оперативном совещании проинформировал руководство региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

О вспышке заболевания Sibnovosti.ru писали в начале этого месяца. По данным областного минздрава, с 30 мая по 9 июня было зарегистрировано 25 случаев менингококковой инфекции. Тогда говорилось о том, что решением проблемы занимаются санитарно-эпидемиологическая комиссия и региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ТАСС, к настоящему времени вакцинацию от инфекции в Новосибирской области прошло 8 тыс. человек, проводится профилактика очага менингококковой инфекции.

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