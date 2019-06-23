«Академгородок 2.0» должен стать сакральным местом мирового уровня»

В рамках Всероссийской конференции по развитию агломераций России, состоявшейся недавно в Новосибирске, прошел конкурс концепций архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра. Его победителем стал коллектив «Дальний кордон». О том, каким видится ему «Академгородок 2.0», корреспонденту Sibnovosti.ru Валерию Лавскому рассказал руководитель «Дальнего кордона», старший научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН им. А. В. Ржанова и председатель ЖСК «Веста» Дмитрий Щеглов.

Каким был путь, который привел к созданию концепции? Почему вы вообще решили заняться этим делом?

Начну с того, что после визита президента РФ Владимира Путина в Новосибирск в феврале прошлого года был организован сбор предложений для «Академгородка 2.0». Отобранные 36 проектов, в основном подготовленные институтами СО РАН, были представлены на «Технопроме-2018». Но, насколько я знаю, пока финансирование получил только один проект – СКИФ. Идет процедура согласования на второй – центр генетических исследований. На этом фоне активно обсуждаются проекты коммерческой жилой застройки, где и речи нет о наукоемкой экономике. Нашу группу, в которую входят сотрудники нескольких институтов СО РАН, озаботило, что весь «Академгородок 2.0» сведется к коммерческой застройке и Академгородок превратится просто в спальный район.

То есть, мы исходили из нескольких посылов. Первый – необходимость вдохнуть жизнь в наработки институтов СО РАН, - те точки роста, которые конкурентоспособны даже на мировом уровне. Второй – потеря темпа в реализации проекта «Академгородок 2.0». Третий – опасность того, что весь проект ограничится шальной многоэтажной застройкой.

И, наконец, еще один, не менее важный. Население шести регионов Западной Сибири постепенно уменьшается, за 10 лет оно сократилось на несколько сотен тысяч человек. Поэтому мы решили создать такую концепцию развития Академгородка, которая бы обеспечила приезд сюда за 10 лет 30 тыс. созидателей мирового уровня: ученых, технологов, бизнесменов.

Экономика Новосибирской области за счет «Академгородка 2.0» должна вырасти в два раза. То есть, порядка 100 млрд руб. в год Академгородок должен давать в бюджет. Что для этого нужно? Сейчас здесь работает до 20 тыс. научных сотрудников. Эффективность их, конечно, трудно оценить, но могу предположить, что эффективно - на мировом уровне - из них работает хотя бы 10 тыс. Мы предлагаем это число увеличить в четыре раза.

Как это сделать?

Прежде всего, мы предложили вернуться к рассмотрению всех проектов, которые были представлены на «Технопроме-2018». Только с условием, что конкретные люди должны взять на себя ответственность за развитие того или иного направления. По каждому должны быть конкретный проект, бизнес-план и участие заинтересованных в его реализации индустриальных партнеров. Мы, которые будем здесь жить, и чьи дети здесь будут жить, надеемся, что когда государство увидит такую структуру, оно может поддержать ее со своей стороны.

Для решения этой задачи мы предложили реализовать в Академгородке якорные проекты. В первую очередь, это лабораторно-технологический порт. Дело в том, что в большинстве действующих институтов СО РАН мы не можем разместить даже одно мелкосерийное производство, не говоря уже о множестве. А лабораторно-технологический порт – это набор специальной инфраструктуры для его организации и функционирования. В принципе, это похоже на промышленно-логистический парк, но только с более высоким уровнем инфраструктуры, в том числе специальной. Основной идеей является создание лабораторно-технологической инфраструктуры «полуфабриката», когда для доделки в полноценную лабораторию или мелкосерийное производство требуется относительно недорогие переделки построенных заранее помещений-ангаров. Реализуемость такого подхода базируется на типовом комплексе вспомогательной инженерии, которая требуется для современных производств химических, биологических или полупроводниковых продуктов наноиндустрии. Проектирование и разработка таких комплексов позволит оперативно размещаться в них необходимой для исследований или разработок технологической начинке, производственным мощностям. Компактное размещение такой долины на железнодорожной ветке значительно снизит логистические затраты с одной стороны, а с другой позволит локализовать экологические издержки

Сравнительно недалеко предполагается строительство, так называемого Техноцентра. Дело в том, что многие компании-гиганты масштаба Huawei и Samsung планируют создавать исследовательские центры и производства с новыми конкурентоспособными технологиями. Они могут желать открывать их здесь, где присутствуют необходимые знания и компетенции. Но сейчас для этого в Академгородке нет места – ни инфраструктуры, ни подходящих сооружений с выделенными мощностями. Такую систему мы и хотим создать. Это будет утилитарный, но комфортный минигород, разбитый на ячейки (кварталы) площадью 150 на 150 м. В каждой такой ячейке расположен кластер специализированных зданий и сооружений. Это может быть, как мега-офис крупной компании для 5 тыс. сотрудников, так и корпуса для размещения стартапов.

Лабораторно-технологический порт и Техноцентр мы предлагаем разместить между Кольцово и собственно Академгородком. Эту территорию рассекает строящийся Восточный объезд и планируемый к постройке Южный транзит. В результате, как мы предполагаем, образуется перекресток клеверного типа, который мы и рассматриваем в качестве основного транспортного узла. На базе него мы предлагаем построить транспортно-пересадочный узел автомобильного и железнодорожного транспорта. Хочу оговориться, что здесь самым больным и тонким местом станет выход такого транзита к Бердскому шоссе – необходимо вместе с жителями Нижней Ельцовки и микрорайона Щ найти оптимальные для всех сторон решения, несмотря на возможные финансовые издержки.

Одна из проблем Академгородка заключается в том, что он расположен далеко от аэропорта. Поэтому мы предложили создать здесь вокзал для аэроэкспресса, который пустить по будущему пятому мосту через Краснообск и планируемую станцию метро «Чемская» - три остановки и пол часа времени до аэропорта.

Создание транспортного узла позволит реализовать еще один проект, связанный с переработкой мусора. Эта проблема очень актуальна сегодня для России. Здесь находится полигон твердых коммунальных отходов ФГУП УЭВ, с которым когда-нибудь придется что-то делать. Предлагаемое решение – создание экологически чистого теплоэнергетического центра, который можно было бы тиражировать для всей страны. Это и переработка мусора, и создание новых энергетических мощностей одновременно. Несколько профильных институтов СО РАН могли бы возглавить научно-технологическую составляющую такого проекта.

Вы озабочены превращением Академгородка в спальный район, но все же сразу возникает вопрос о жилье. Сегодня недвижимость в Академгородке безумно дорогая, а объемы жилищного строительства невелики.

Поскольку мы мыслим стратегически, на 20-50 лет вперед, то в первую очередь, мы ведем речь о комфортных условиях работы, эффективной созидательной деятельности. Не комфортных условиях жилья, а именно работы. Потому что не будут люди жить в Сибири просто так. Есть примеры с гораздо лучшим климатом, где люди не живут в городах-сказках, потому что нет работы, к примеру, в Южной Корее в городе Сёнгдо.

В жилищном строительстве мы берем за основу два основополагающих фактора. Во-первых, если предлагаемая нами концепция развития Академгородка будет развиваться, будет начинать строиться транспортный хаб, лабораторно-технологический порт, Техноцентр, то, несомненно, найдутся желающие построить жилье и продать его, так как это самый простой и быстрый бизнес-процесс получения прибыли. Мы предусмотрели, чтобы предназначенные для строительства жилой недвижимости участки грамотно вписывались в экологию, транспортную инфраструктуру и социальную среду (детские сады и школы, культурные учреждения и др.). Такие участки в нашей концепции обеспечены мощностями и учитывают в своем расположении основные транспортные потоки, с тем, чтобы не перегружать траффиком будущий Академгородок. При этом, еще раз подчеркну, не жилое строительство должно быть главным, оно должно быть вспомогательным, иначе «Академгородок 2.0» ничем не будет отличаться от любого спального района.

Во-вторых, мы предлагаем одновременно с научной частью создать маневренный жилой фонд. Современный ученый-созидатель, в первую очередь, должен быть привязан к работе, а не к жилью, он должен созидать и творить, в первую очередь, в той сфере, в которой много лет учился и в которой является признанным специалистом. Если мы сможем обеспечить ученому или предпринимателю за разумные деньги проживание в комфортных условиях, он будет снимать это жилье. Если семья получит возможность снимать двухкомнатную квартиру за 10 тыс. руб. в месяц, то я такую ситуацию считаю комфортной. Пока он работает, он здесь живет. Увеличилась его эффективность – он снял жилье больше и лучше. Таким образом мы обеспечим мобильность этой системы на долгие годы, не отбирая у ученых и созидателей возможность за 20-30 лет накопить на комфортное жилье.

Одна из площадок для жилого строительства расположена в районе здания президиума СО РАН вдоль дороги на Ключи. Там сегодня заброшенный лес, но еще при проектировании Академгородка 1.0 здесь планировалась следующая очередь строительства - создание микрорайона Е. В начале 2000-х годов одна из девелоперских компаний провела исследование возможности строительства на этой территории и даже предложила проект строительства жилья на 300 тыс. человек. Вторая площадка – в районе ул. Тимирязева и ГСК «Физик». Обе находятся в велосипедной доступности от тех главных объектов «Академгородка 2.0», о которых я говорил.

Таким образом, центр деловой жизни вы предлагаете сдвинуть на территорию между Кольцово и собственно Академгородком?

Он скорее не сдвигается, а размазывается. Надо понимать, что сегодня «верхняя зона» - это уже не центр деловой жизни, а центр досуга. Деловая часть – это институты СО РАН и ул. Инженерная.

Помимо урбанистического Техноцентра, о котором мы говорили и который в нашей концепции назван «антиутопией», где все подчинено бизнесу, науке и технологиям, мы запланировали и «утопическую» часть. В нее войдет, например, максимально встроенный в рельеф коттеджный поселок экологического стиля на 500-1000 домов. Приедет в «Академгородок 2.0» ученый с мировым именем, его же надо будет где-то селить, как-то создать ему и его семье комфортные условия, которые компенсируют наши климатические особенности и склонят его приезжать в Сибирь еще и еще.

Еще один объект – «Сибтропик». Это пространство, накрытое специальной пленкой – фторопластом-40. В советское время кирово-чепецкий завод делал этот материал в больших масштабах. Такая пленка легче воздуха. Чтобы не в «Мегу» ехать, чтобы погулять, а поехать в парк площадью 3 кв. км и погулять по лесу. Даже зимой. Мы предусмотрели все возможные транспортные коридоры, чтобы «Сибтропик» мог принять 5 тыс. человек в день.

Экономический анализ показал, что это может быть прибыльный в 10-летней перспективе проект. Он будет располагаться между дорогами, ведущими в Кольцово и Ключи. Разработка необходимых для этого композиционных материалов, тиражирование для регионов Севера – чем не национальный проект? Здесь могут быть задействованы практически все институты СО РАН.

В минстрое Новосибирской области, который проводил конкурс, считают вашу концепцию осуществимой?

Организаторы конкурса сказали, что будут учитывать наши предложения при планировании территории. Не только наши, на конкурсе звучало множество оригинальных и интересных идей. Мы же продолжаем работу над своим. Сейчас мы собираемся пригласить некоторых участников конкурса, в первую очередь тех, кто будет жить здесь, и создать штаб для совершенствования концепции по проекту «Академгородок 2.0», - ведь это не только градостроительная, но вообще комплексная задача.

Но хочу подчеркнуть, что для нас важна идейная, философская, культурная основа нашей работы. Беда Новосибирска в том, что у нас нет сакрального места. Мне кажется, что мы не ассоциируем его с малой родиной. Многие думают, что они здесь временно, - поработают и уедут куда-то в другое место. Поэтому можно вести себя, как временщики. Я же уверен в том, что эта земля должна стать родной. Она становится родной по многим причинам, но одна из них – если ты вложился в нее душой. «Академгородок 2.0» должен стать сакральным местом мирового уровня, каким был «Академгородок 1.0» для тех, кто здесь начинал.

Фото: пояснительная записка к концепции архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра ТК «Дальний кордон»