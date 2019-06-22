Эксперты разошлись во мнении о сохранении здания кинотеатра «Металлист»

Старинный кинотеатр «Металлист» все же могут снести — собственник здания заказал экспертизу у компании из Санкт-Петербурга. Результаты показали, что «включение здания в реестр объектов культурного наследия необоснованно», пишет РБК.

Напомним, в прошлом году разразился крупный скандал в сфере охраны памятников в Новосибирске. Собственник здания кинотеатра «Металлист» попытался его снести. Однако неравнодушные горожане встали на защиту объекта. Работы законсервировали, а само здание на ул. Римского-Корсакова,1/1 внесли в перечень объектов культурного наследия. Этот статус запрещает владельцу менять архитектурный облик здания, но собственник имеет право оспорить в суде данное решение.

За год было проведено несколько экспертиз. Например, исследования «Архитектурно-реставрационной мастерской» показали, что кинотеатр «Металлист» нужно признать памятником культуры. К такому же выводу пришли члены научно-методического совета при Инспекции по охране объектов культурного значения. «Конфликт» новосибирских и столичных экспертов, скорее всего, будет решаться в суде.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, земельный участок площадью более 1 га, на котором расположен «Металлист», принадлежит ООО «Новый мир Химметалл». Гендиректор компании Александр Веретенин пояснил, что, по проекту, на этом участке должен был быть построен многоэтажный жилой дом. Он не исключил, что здание выявленного объекта культурного наследия станет частью нового жилого комплекса.

Кинотеатр «Металлист» был построен в 1934 году и является образцом конструктивизма в архитектуре зданий, предназначенных для массовых зрелищных мероприятий. Это первый кинотеатр, возведенный в левобережной части Новосибирска.