В России могут ужесточить наказание за создание помех «скорой помощи»

Такую инициативу озвучили в комитете Госдумы по законодательству. Документом предусматривается, что водители, не пропустившие карету «скорой помощи», могут получить штраф до 80 тыс рублей, либо до трех лет ограничения свободы., сообщает «Радио Сибирь».

Также в тюрьму могут отправиться автолюбители, из-за которых пациент «скорой» получил тяжкий вред здоровью. В этом случае наказанием будет лишение свободы от шести месяцев до двух лет.

Если задержка медиков привела к смерти больного, то водитель может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Сегодня создание помех «скорой» грозит лишением прав до трех месяцев и штрафом в пятьсот рублей.

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