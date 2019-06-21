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В России могут ужесточить наказание за создание помех «скорой помощи»

Главная Общество
Новосибирск
19:35 21 Июня 2019
медицина, скорая, авто, помощь, общество
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Такую инициативу озвучили в комитете Госдумы по законодательству. Документом предусматривается, что водители, не пропустившие карету «скорой помощи», могут получить штраф до 80 тыс рублей, либо до трех лет ограничения свободы., сообщает «Радио Сибирь».

Также в тюрьму могут отправиться автолюбители, из-за которых пациент «скорой» получил тяжкий вред здоровью. В этом случае наказанием будет лишение свободы от шести месяцев до двух лет.

Если задержка медиков привела к смерти больного, то водитель может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Сегодня создание помех «скорой» грозит лишением прав до трех месяцев и штрафом в пятьсот рублей. 

Фото с сайта «Одноклассники» ok.ru

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