Больше половины россиян в этом году останутся без летнего отпуска

По результатам опроса, который публикует «Известия», этим летом не получится отдохнуть у 52% россиян. Треть из них объяснили свое решение тем, что недавно устроились на новую работу. 15% респондентов просто не могут позволить себе отпуск, а еще 14% россиян проведут лето в городе, так как не могут оставить дела.

Согласно опросу, также россияне не пойдут в отпуск летом, так как предпочитают отдыхать в другое время года. А некоторых не отпускает руководство, отмечает «Радио Сибирь».

Треть россиян (37%) не были в отпуске больше шести месяцев. Больше года без перерыва работают 16% граждан, еще 9% не отдыхали более пяти лет.

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