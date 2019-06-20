Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно

В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин рассказал о том, когда ему приходилось испытывать чувство стыда.

Глава государства признался, что испытает чувство стыда и рассказал один из таких случаев из своей жизни. Так, Путин рассказал, когда в ходе рабочей поездки перед ним на колени упала женщина и передала записку с просьбой. Но помощники эту записку потеряли.

Владимир Путин за четыре с лишним часа ответил на 67 вопросов. Путин пообщался с россиянами в формате прямой линии в 17-й раз.

Большинство обращений касались внутренних проблем России.