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Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно

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Новосибирск
20:28 20 Июня 2019
россия, путин, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин рассказал о том, когда ему приходилось испытывать чувство стыда.

Глава государства признался, что испытает чувство стыда и рассказал один из таких случаев из своей жизни. Так, Путин рассказал, когда в ходе рабочей поездки перед ним на колени упала женщина и передала записку с просьбой. Но помощники эту записку потеряли.

Владимир Путин за четыре с лишним часа ответил на 67 вопросов. Путин пообщался с россиянами в формате прямой линии в 17-й раз.

Большинство обращений касались внутренних проблем России.

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