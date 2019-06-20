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На новосибирский День города приедут «Смысловые галлюцинации» и Татьяна Овсиенко

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Новосибирск
17:09 20 Июня 2019
праздник, город, программа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске объявлена программа празднования Дня города. «Столице Сибири» в последнее воскресенье июня исполнится 126 лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Главной площадкой празднеств станет пл. Ленина. 29 июня от нее по одноименной улице до ул. Советской протянется Международный фестиваль цветов. В 21:30 в воскресенье на площади пройдет состоится, который завершится фейерверком.

На Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Каменской откроется спортивная зона. В ее составе будут работать, в том числе, выездные площадки тира и керлинг-клуба. В парке «Городское начало» с 22:30 до 23:15 запланирован фестиваль фейерверков на Оби.

Концерты состоятся сразу на нескольких площадках. У комплекса «Сан Сити» на пл. Маркса можно будет услышать группу «Город 312», у «Ройял Парка» на Красном проспекте – Татьяну Овсиенко, на Михайловской набережной – «Смысловые галлюцинации», у «Ауры» на ул. Военной – Мари Краймбрери и Звонкого.

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