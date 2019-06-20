В Бурятии увеличилась продолжительность жизни

Продолжительность жизни в Бурятии за последние 6 лет увеличилась на 4 года и составляет почти 71 год. Об этом сообщил сегодня глава республики Алексей Цыденов на сессии Народного Хурала.

В регионе отмечается положительный прирост населения и обеспечен он за счет сокращения смертности, сказал он. Несмотря на резонансные случаи, результаты в сфере здравоохранения с каждым годом улучшаются. Ряд показателей лучше, чем в России в целом и Дальневосточном федеральном округе в частности, отмечает "Радио Сибирь".

Также он подчеркнул, что в прошлом году удалось снизить младенческую смертность.

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