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В Новосибирске нашлась пропавшая спортсменка

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Новосибирск
11:21 20 Июня 2019
следствие, похищение, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Правоохранительным органам удалось найти известную новосибирскую спортсменку Елену Рухляду, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ранее сообщалось, что ее, предположительно, похитил бывший супруг. Он также обнаружен.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий они найдены, жизни и здоровью Рухляды ничего не угрожает», - сказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

В свою очередь, в региональном следственном управлении СКР уточнили, что Елена Рухляда и ее бывший муж, объявленный в розыск, находятся у следователей.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение с применением насилия и использованием оружия) и п. «в» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с похищением). В ориентировке, разосланной полицией, говорилось, что Елену Рухляду похитили утром 18 июня, а ее автомобиль угнали.

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Елена Рухляда занимается скайраннингом – бегом по горам. В конце мая этого года специализированные сайты сообщали о победе новосибирской спортсменки на Skyrace des Matheysins – этапе мировой серии во Франции – с рекордом трассы.

Фото: страница Елены Рухляды в соцсети «ВКонтакте»

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