Телеканал «Продвижение» начал работу с новым сетевым партнёром в Тамбове – медиахолдингом «Олимп». С 1 июня 2019 года семейно-развлекательный канал доступен телезрителям старейших региональных операторов связи, предоставляющих полный комплекс телекоммуникационных услуг: «Ланта», «Зелёная точка» и «Атлас телеком».

В новом телесезоне на «Продвижении-Тамбов» можно будет увидеть не только традиционно качественный федеральный контент, но и оригинальные программы собственного производства – редакция подготовила череду «звездных» премьер. Этим летом зрители города увидят программу «На спорте» - о фитнесе и здоровом образе жизни с известным российским спортсменом и блогером Дмитрием Гусевым, программы ведущего НТВ Глеба Пьяных, посвященные строительству собственного дома. Специальный проект «ПРО Путешествия» расскажет жителям Тамбова о том, как отдохнуть без ущерба для семейного бюджета и получить при этом максимальное удовольствие от путешествия.

Медиахолдинг «Олимп» провел эффективную рекламную кампанию старта вещания телеканала «Продвижение-Тамбов». Промо-ролики выходили сразу на четырех крупнейших радиостанциях города: «Эхо Москвы в Тамбове», «НАШЕ Радио - Тамбов», «Русское Радио – Тамбов» и «Радио Дача – Тамбов 90.9 FM». Также реклама была размещена на семи светодиодных экранах, расположенных в ключевых локациях Тамбова; более 100 конструкций были размещены в лифтах жилых домов и офисных зданий. В рамках рекламной кампании информация о старте вещания вышла в выпусках новостей на «Авторадио - Тамбов» и «НАШЕ Радио - Тамбов».

В ближайшее время медиахолдинг «Олимп» планирует запуск канала «Продвижение» по модели сетевого партнёрства в крупнейшей российской агломерации, промышленном, агротехнологическом и авиационном центре России – Липецке.

Подробности – на сайте http://pro-tv.info/ и в социальных сетях телеканала.