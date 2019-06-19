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Сибирский федеральный университет начинает приемную кампанию

Главная Общество
Новосибирск
16:19 19 Июня 2019
сфу, красноярск, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В среду, 19 июня, в Сибирском федеральном университете стартовала приемная кампания. В этом году вуз планирует принять на первый курс порядка 6 тысяч человек. На очном отделении выделено 3225 бюджетных мест, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ответственного секретаря приемной комиссии Романа Ваганова.

«Такие показатели позволяют СФУ из года в год удерживать свои позиции в топ-5 вузов России с самым большим набором», - отметил представитель красноярского университета.

Средний проходной балл в СФУ варьируется от 55 до 80-85 баллов в зависимости от направлений. В топ самых популярных среди студентов специальностей входят экономика, менеджмент, экономическая безопасность, юриспруденция, лингвистика. Постепенно становятся популярными направления, связанные с IT-технологиями.

При этом среди работодателей в Красноярске и других регионах страны наиболее востребованы экологи, инженеры, строители, геологи, геофизики, металлурги, материаловеды. 

В этом году произошли изменения при целевом наборе в вузы России. Так, на федеральном уровне установлена квота целевых мест – 10 % от общего числа бюджетных. Расширен список направлений, куда могут поступить «целевики». Впервые целевые места появились на направлениях «Информационная безопасность», «Экономика», «Экономическая безопасность», «Социология», «Юриспруденция» и «Физическая культура».

«Ужесточились требования к заказчикам и к самому договору целевого обучения. К исполнению обязательств по договору, как со стороны заказчика, так и со стороны обучающегося. Там и штрафы большие, и ответственность серьезнее. Поэтому не такие массовые целевые договора поступают, как в предыдущие годы было. Немного это всех напугало», - отметил Роман Ваганов.

В СФУ добавили, что наиболее востребованное ЕГЭ в вузе – физика. Этот экзамен требуется при поступлении почти на половину бюджетных мест в вузе.

Для удобства абитуриентов, приемные комиссии СФУ расположены по всему городу. Подать документы можно по следующим адресам:

Пр. газеты Красноярский рабочий, 95;

Ул. Лиды Прушинской, 2;

Ул. Академика Киренского, 26б;

Пр. Свободный 82а и 82 стр.6.

В библиотеке СФУ на пр. Свободный, 79/10 работает центральная приемная комиссия, где можно подать документы на все специальности. Телефон приемной комиссии 8 (391) 206-20-04.

 

фото: пресс-служба СФУ

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