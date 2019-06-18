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Прямой эфир TV BRICS стартовал на видеохостинге YouTube

Главная Общество
Новосибирск
20:48 18 Июня 2019
брикс, телеканал, интернет
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Прямой эфир телеканала TV BRICS можно смотреть на популярнейшем видеохостинге YouTube! Просмотр в режиме реального времени доступен посетителям второго в мире по количеству посетителей сайта с 18 июня 2019 года.

Теперь смотреть TV BRIСS и узнавать актуальную, познавательную и интересную информацию о жизни, истории, политике, экономике пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР – еще проще: на компьютере, планшете, смартфоне, телевизоре – везде, где есть доступ к видеохостингу YouTube.

Прямой эфир Международной медиасети TV BRICS доступен на канале

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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