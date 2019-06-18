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МЭР предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности

Главная Общество
Новосибирск
14:26 18 Июня 2019
минэкономразвития, пожары, земля
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Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

В частности, в документе упоминаются такие нарушения, как зарастание земельного участка сорной растительностью и накопление бытовых отходов. Законопроект может коснуться не только собственников и арендаторов, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании.

В случае одобрения инициативы земельные участки с нарушениями будут забирать через суд. Перед этим органы государственного пожарного надзора должны выдать владельцу предписание на их исправление в течение шести месяцев.

Сегодня также стало известно, что будет повышена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях режима чрезвычайной ситуации. Президент подписал закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях.

Так, режим ЧС будет введен в лесах в том случае, если там распространится пожар. Закон запретит посещение лесов в таких случаях, категорически будет запрещено разводить костры. В случае нарушения россиянам предстоит заплатить от 4 до 5 тыс рублей штрафа, должностным лицам от 20 до 40 тыс рублей.

Фото: официальный портал Иркутской области

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