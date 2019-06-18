18 июня
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Только 47% российских выпускников 2019 года намерены поступать в вузы

Главная Общество
Новосибирск
13:50 18 Июня 2019
образование, вузы, опрос
Автор: МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Это следует из исследования Superjob. Согласно исследованию, среди выпускников растет спрос на получение знаний в средних специальных учебных заведениях.

Если в 2010 году только 8% опрошенных планировали поступать в колледжи, то в нынешнем году доля таких россиян выросла до 27%. В то же время популярность вузов среди выпускников падает, отмечает «Радио Сибирь».

Если девять лет назад 80% планировали получить высшее образование, то сейчас только 47%. По данным Superjob, самыми популярными направлениями у абитуриентов стали медицина и IТ. Порядка 10% опрошенных планируют поступить на различные инженерные специальности.

Фото МИА «Россия сегодня»

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В суд направлено дело начальника западно-сибирского управления Росавиации

В суд направлено дело начальника западно-сибирского управления Росавиации

18 Июня 2019 г.
Он подозревается во взяточничестве
Новости Новосибирска: Улан-Удэ и Хабаровск названы самыми солнечными городами России

Улан-Удэ и Хабаровск названы самыми солнечными городами России

17 Июня 2019 г.
В столице Бурятии среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов, в Хабаровске - 2449.
Новости Новосибирска: «Ленивых» малоимущих в РФ предложили лишить господдержки

«Ленивых» малоимущих в РФ предложили лишить господдержки

17 Июня 2019 г.
Ряд региональных властей России предложил лишить государственных пособий «мнимых» бедных.
Новости Новосибирска: Экс-директор одной из ведущих новосибирских клиник получил три года колонии

Экс-директор одной из ведущих новосибирских клиник получил три года колонии

17 Июня 2019 г.
Бывший руководитель НИИТО Михаил Садовый вину так и не признал
Новости Новосибирска: В России появится новая маркировка продуктов

В России появится новая маркировка продуктов

17 Июня 2019 г.
Уже этой осенью в продажу поступят продукты питания с маркировкой так называемого «светофора».
Новости Новосибирска: Назначен главный судебный пристав Новосибирской области

Назначен главный судебный пристав Новосибирской области

14 Июня 2019 г.
Эдуард Бабков избавился от приставки «и. о.»
Новости компаний
13/06
Руководители «Сибирского цемента» приняли участие в сессии ПМЭФ, посвященной строительству сети качественных дорог
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

Экс-нападающий новосибирской «Сибири» выиграл Кубок Стэнли

13 Июня 2019 г.
В решающей игре финала Владимир Тарасенко отдал голевой пас
Новости Новосибирска: В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

В новосибирском минсельхозе дали прогноз на урожай зерновых 2019 года

14 Июня 2019 г.
На вывоз планируется около 0,7 млн тонн
Новости Новосибирска: В Новосибирске освобождают место для урбан-вилл

В Новосибирске освобождают место для урбан-вилл

17 Июня 2019 г.
В новом микрорайоне в Октябрьском районе будет проживать 1,5 тыс. человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356