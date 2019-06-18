Только 47% российских выпускников 2019 года намерены поступать в вузы

Это следует из исследования Superjob. Согласно исследованию, среди выпускников растет спрос на получение знаний в средних специальных учебных заведениях.

Если в 2010 году только 8% опрошенных планировали поступать в колледжи, то в нынешнем году доля таких россиян выросла до 27%. В то же время популярность вузов среди выпускников падает, отмечает «Радио Сибирь».

Если девять лет назад 80% планировали получить высшее образование, то сейчас только 47%. По данным Superjob, самыми популярными направлениями у абитуриентов стали медицина и IТ. Порядка 10% опрошенных планируют поступить на различные инженерные специальности.

Фото МИА «Россия сегодня»