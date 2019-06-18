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В суд направлено дело начальника западно-сибирского управления Росавиации

Главная Общество
Новосибирск
10:30 18 Июня 2019
суд, взятка, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Центральный райсуд Новосибирска направлено на рассмотрение дело начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации. Обвинительное заключение было утверждено заместителем западно-сибирского транспортного прокурора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным транспортной прокуратуры, начальнику управления инкриминируют получение взяток на общую сумму около 150 тыс. руб. (ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ). В качестве взяткодателей в сообщении ведомства указываются «подчиненный работник» и «один из эксплуатантов воздушных судов».

Фамилию фигуранта уголовного дела транспортная прокуратура не называет. Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», ранее западно-сибирское управление Росавиации возглавлял Вячеслав Сороговец. На сайте управления 6 июня 2019 года было опубликовано поздравление коллектива управления в его адрес в связи с 65-летием.

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