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«Ленивых» малоимущих в РФ предложили лишить господдержки

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Новосибирск
13:39 17 Июня 2019
деньги, помощь, семьи, регионы
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Ряд региональных властей России предложил лишить государственных пособий «мнимых» бедных. Как сообщают сегодня «Известия», речь идет о малоимущих гражданах России, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают чиновники.

О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд. Издание ознакомилось с документами, которые подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам.

Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

В Томской области, в частности,  считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчете региона.

Фото: pixabay.com

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