Экс-директор одной из ведущих новосибирских клиник получил три года колонии

Бывший руководитель ФГБУ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна» (НИИТО) Михаил Садовый признан виновным в присвоении средств. Процесс в Центральном райсуде Новосибирска завершился сегодня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Михаил Садовой, как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, он присвоил часть премиальных, выписанных сотрудникам своего института. Ущерб составил 10,7 млн руб. Сам экс-директор вину не признал. По его словам, он стал жертвой оговора со стороны бывших сотрудников института.

Как сообщали Sibnovosti.ru, уголовное дело было возбуждено в 2018 году. Михаил Садовый руководил институтом, входящим в структуру минздрава РФ, в 2006-2018 годы.

НИИТО более 70 лет оказывает услуги в области диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. В структуре института шесть клинических отделений на 260 коек.

Осенью прошло года группа сотрудников института обратилась к спикеру областного заксобрания Андрею Шимкиву за поддержкой. По их данным, после того, как руководитель института был отстранен от работы, деятельность НИИТО фактически приостановилась.

Фото: электронный справочник 2ГИС