В России появится новая маркировка продуктов

Уже этой осенью в продажу поступят продукты питания с маркировкой так называемого «светофора», сообщают «Известия».

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах. Отмечается, что маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако маркетологи не исключают, что подобная мера вскоре станет обязательной.

В Федеральном Информационном Центре питания и биотехнологии также предположили, что новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.

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