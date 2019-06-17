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В России появится новая маркировка продуктов

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Новосибирск
12:21 17 Июня 2019
продукты, продукция, магазины, продажа
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Уже этой осенью в продажу поступят продукты питания с маркировкой так называемого «светофора», сообщают «Известия».

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах. Отмечается, что маркировка будет использоваться производителями на добровольной основе, однако маркетологи не исключают, что подобная мера вскоре станет обязательной.

В Федеральном Информационном Центре питания и биотехнологии также предположили, что новый ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли. 

Фото news-factor.ru

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