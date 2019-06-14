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Назначен главный судебный пристав Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
18:52 14 Июня 2019
назначение, управление, служба
Автор: Sibnovosti.ru
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Эдуард Бабков утвержден в должности главного судебного пристава Новосибирской области. О кадровом решении руководства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уроженец Барнаула Эдуард Бабков с 1999 года работал в органах юстиции, а затем ФССП Алтайского края. В 2008-2015 годы он занимал пост начальник отдела организации исполнительного производства краевого управления ФССП. Затем его перевели на работу в Новосибирскую область на должность заместителя руководителя регионального управления ведомства.

В декабре 2018 года Виталий Эрлер ушел в отставку с поста главного судебного пристава Новосибирской области. Господин Бабков приступил к этой работе в статусе и. о. О том, что пристав избавился от это приставки, стало известно в ходе рабочей поездки в Новосибирск заместителя директора ФССП Дениса Фирстова.

Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

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