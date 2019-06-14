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В России предложили изменить отпуск по уходу за ребенком

Главная Общество
Новосибирск
14:46 14 Июня 2019
дети, мамы, помощь
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У россиянок может появиться возможность самим определять продолжительность отпуска по уходу за ребенком. С такой инициативой выступил руководитель рабочей группы по соцполитике при правительстве Сергей Рыбальченко.

Он также предлагает предоставить возможность работающей маме корректировать размер пособия согласно продолжительности отпуска. Если женщина меняет срок своего отпуска, должен измениться и размер ежемесячного пособия, пишут «Известия».

Вместо того, чтобы находиться в декрете полтора года и получать 40% от зарплаты, россиянки смогут оформить отпуск на девять месяцев и получать вдвое больше. Сумма выплат во всех случаях должна быть одинаковой, что будет выгодно для Фонда соцстрахования и для работодателей.

Фото www.posobie.help

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