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В Бишкеке проходит заседание СГГ ШОС

Главная Общество
Новосибирск
14:01 14 Июня 2019
киргизия, организация, саммит
Автор: Sibnovosti.ru
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В Государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке сегодня проходит очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (СГГ ШОС) под председательством Киргизии.

Заседание СГГ ШОС пройдет в узком и расширенном составах.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал ранее, что по итогам саммита будет подписана итоговая декларация, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации.

«Что касается итогов, то основные итоги будут зафиксированы в Бишкекской декларации. Там планируется отразить общий подход к вопросам дальнейшего расширения ШОС. Будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам», - сказал он.

В частности, по его словам, планируется подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан, меморандум о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, а также меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и продовольственной сельскохозяйственной организации ООН.

Следующим председателем в ШОС после КР будет Россия, которая намерена провести саммит глав государств организации в Челябинске 22 - 23 июля 2020 года.

В состав ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. 

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