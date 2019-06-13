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Проблемы с мусором в Республике Алтай пока решить не удалось

Главная Общество
Новосибирск
19:08 13 Июня 2019
мусор, глава, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин раскритиковал состояние дел с уборкой мусора в муниципалитетах. Он констатировал, что «уговоры и увещевания» уже не действуют и объявил о переходе к «более жестким мерам», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Критика была высказана в ходе рабочего совещания с главами муниципалитетов. Поводом для нее, по словам руководителя региона, послужил тот факт, что число жалоб жителей на качество уборки не снижается. Все выявленные несанкционированные свалки должны были быть ликвидировать до 31 мая, но, как выяснилось, в ряде муниципальных образований к этой работе еще не приступали.

«Врио руководителя региона дал поручение привлечь к дисциплинарной ответственности лиц в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай и муниципальных образованиях региона, ответственных за санитарную очистку, обеспечение чистоты и порядка на территории субъекта», - подвели итоги совещания в пресс-службе правительства региона.

По сообщению официального сайта Горно-Алтайска, проблема с вывозом твердых коммунальных отходов обсуждалась в числе прочих на июньской встрече городского актива с Олегом Хорохординым.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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