Россиянам могут повысить тарифы на мусор

В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

В проект документа, с которым ознакомились «Известия», инициатива уже внесена. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%.

По данным издания, эта идея принадлежит возглавляющему группу губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

При этом эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.