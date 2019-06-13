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Россиянам могут повысить тарифы на мусор

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Новосибирск
17:16 13 Июня 2019
мусор, тарифы, утилизация
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В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

В проект документа, с которым ознакомились «Известия», инициатива уже внесена. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%.

По данным издания, эта идея принадлежит возглавляющему группу губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

При этом эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.

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